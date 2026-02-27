Alejandra Baigorria y su esposo Said Palao han causado revuelo al anunciar un nuevo proyecto juntos. A través de un misterioso video en Instagram, la empresaria y el integrante de ‘Esto es guerra’ adelantaron una propuesta que promete transformar su presencia digital y que ya genera diversas teorías entre sus seguidores.

Aunque no han revelado detalles exactos, el anuncio ha sido suficiente para despertar una gran expectativa sobre esta nueva etapa en la carrera de la pareja. Descubre de qué se trata esta propuesta

¿DE QUÉ TRATA EL NUEVO DESAFÍO PROFESIONAL DE ALEJANDRA BAIGORRIA Y SAID PALAO?

Aunque todavía no hay una confirmación oficial, los rumores en las plataformas digitales sugieren que se trataría del lanzamiento de un pódcast propio. Esta decisión alinearía a la pareja con la tendencia de otros exintegrantes de programas de competencia, como Mario Irivarren e Israel Dreyfus, quienes ya incursionaron en el streaming.

“Un proyecto con propósito nunca antes visto en donde todos seremos parte”, escribió la empresaria en la descripción del anuncio del video, lo que refuerza la idea de un espacio de interacción directa con su audiencia.

¿CÓMO REACCIONÓ EL PÚBLICO ANTE EL MISTERIOSO ANUNCIO?

La noticia provocó una ola inmediata de comentarios y especulaciones por parte de sus seguidores. Mientras muchos celebraron la iniciativa con frases como “todo lo que hagas es un éxito”, otros usuarios plantearon teorías distintas, sospechando que el anuncio podría estar relacionado con un posible embarazo, debido a que la modelo ha expresado anteriormente su deseo de ser madre.

No obstante, la mayoría se inclina por un nuevo giro empresarial de la “Gringa de Gamarra”, quien ya cuenta con un salón de belleza y su propia línea de ropa, según informa el diario La República.

Según el anuncio, el lanzamiento de la nueva propuesta ocurrirá “muy pronto”.

Alejandra Baigorria y Said Palao. | Foto: Instagram

¿ALEJANDRA BAIGORRIA PLANEA TENER UN BEBÉ CON SAID PALAO?

La reconocida empresaria de 37 años ha confirmado que se encuentra en un estado físico ideal para iniciar la búsqueda de su primer hijo. Hace unas semanas, tras someterse a una evaluación clínica especializada, los resultados arrojaron que su organismo está en condiciones inmejorables, lo que la motivó a compartir un entusiasta video en sus plataformas digitales. “Ya podemos embarazarnos, Said Palao. ¡Estoy como cañón!”, exclamó la influencer, reafirmando que el sueño de la maternidad es su prioridad para este 2026.

El informe médico destacó una excelente reserva ovárica, por lo que su doctor la calificó como la “reina de la fertilidad”. Alejandra suspenderá el uso de anticonceptivos para permitir que su ovulación se normalice, apoyándose en el consumo de ácido fólico y diversos suplementos. Ella enfatiza que para esta etapa “se ve la importancia de una vida saludable, dormir tus horas, suplementarte con los mejores productos”.

Said Palao reaccionó conmovido ante la noticia, admitiendo que el anuncio lo tomó por sorpresa a través de las redes sociales. El deportista mostró su respaldo total a este nuevo proyecto familiar que ambos planearon desde su boda en 2025. “Ya estamos listos para seguir cumpliendo nuestros sueños, te amo”, escribió el chico reality.

VÍDEO RECOMENDADO: