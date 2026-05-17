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Alessa Wichtel se pronuncia sobre la infidelidad tras separarse de Aldo Corzo. (Foto: Instagram / @alessawichtel)
Alessa Wichtel se pronuncia sobre la infidelidad tras separarse de Aldo Corzo. (Foto: Instagram / @alessawichtel)
Por Redacción EC

Alessa Wichtel abrió su corazón y se sinceró en una reciente entrevista, donde fue consultada por su separación del futbolista Aldo Corzo, de quien marcó distancia desde hace algunas semanas. Ahora, no tuvo reparos en hablar de un presunto caso de infidelidad.

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