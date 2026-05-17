Alessa Wichtel abrió su corazón y se sinceró en una reciente entrevista, donde fue consultada por su separación del futbolista Aldo Corzo, de quien marcó distancia desde hace algunas semanas. Ahora, no tuvo reparos en hablar de un presunto caso de infidelidad.

En la conversación, Alessa Wichtel habló sobre la infidelidad y la capacidad de las personas de perdonar algunos hechos que ponen en tela de juicio los sentimientos. En esa línea, recordó que ella creía que sí podría perdonar un engaño si es que hay arrepentimiento genuino.

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“En algún momento creí que sí, porque siempre he creído en las segundas oportunidades, sobre todo cuando se trata de un hecho aislado y existe un arrepentimiento genuino”, aseguró la actriz.

Alessa Wichtel se pronuncia sobre la infidelidad tras separarse de Aldo Corzo. (Foto: Instagram / @alessawichtel )

“Pero con el tiempo y las experiencias vividas entendí que la infidelidad muchas veces revela heridas más profundas: inseguridad, falta de autocontrol y ausencia de lealtad y valores. Y para mí, la confianza es una de las bases más importantes de una relación”, agregó.

En la misma entrevista, Alessa Wichtel habló sobre los celos e indicó que ella es una mujer que busca la tranquilidad emocional y la estabilidad en una relación. Además, dijo que el respeto y la seguridad son parte fundamental del amor.

“Me considero territorial cuando estoy en pareja, porque protejo lo que amo. Pero también creo que cuando existe confianza, respeto y tranquilidad emocional, no queda espacio para los celos”, precisó.

Alessa Wichtel habló sobre los celos e indicó que ella es una mujer que busca la tranquilidad emocional. (Foto: Intagram / @losproductores_)

Como se recuerda, la actriz Alessa Wichtel confirmó a mediados de mayo del 2026 se separó del futbolista de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, Según dijo, ya no eran compatibles y prefería estar tranquila.