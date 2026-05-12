Por Redacción EC

Tras varios días de especulaciones, la actriz Alessa Wichtel puso fin a los comentarios y confirmó que su relación con el futbolista peruano Aldo Corzo llegó a su término luego de aproximadamente un año de vínculo sentimental. La intérprete, conocida por su papel antagónico en la telenovela Valentina Valiente, señaló que la separación con el capitán de Universitario de Deportes se produjo hace algunas semanas, poniendo fin a una etapa que había mantenido el interés mediático en los últimos meses. “Mi situación sentimental cambió hace unas semanas. Aldo y yo hemos tomado caminos separados. Cierro esta etapa con agradecimiento por lo compartido”, indicó la expareja del lateral derecho del cuadro merengue. A continuación, te contamos todos los detalles.