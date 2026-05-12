Tras varios días de especulaciones, la actriz Alessa Wichtel puso fin a los comentarios y confirmó que su relación con el futbolista peruano Aldo Corzo llegó a su término luego de aproximadamente un año de vínculo sentimental. La intérprete, conocida por su papel antagónico en la telenovela Valentina Valiente, señaló que la separación con el capitán de Universitario de Deportes se produjo hace algunas semanas, poniendo fin a una etapa que había mantenido el interés mediático en los últimos meses. “Mi situación sentimental cambió hace unas semanas. Aldo y yo hemos tomado caminos separados. Cierro esta etapa con agradecimiento por lo compartido”, indicó la expareja del lateral derecho del cuadro merengue. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Qué pasó entre ellos? Alessa Wichtel rompe el silencio tras separarse de Aldo Corzo

La artista se sinceró sobre lo que significó su relación con el jugador, el cual se extendió por alrededor de un año. En su reflexión, señaló que esta etapa sentimental le permitió un proceso de autoconocimiento, identificando aspectos personales y límites que hoy considera importantes en una relación de pareja.

La intérprete, vinculada a la telenovela Valentina Valiente, dejó entrever que durante la convivencia emocional surgieron comportamientos que no fueron de su agrado, lo que influyó en la manera en que evaluó el cierre del vínculo con el deportista de la ‘U’.

“Durante la relación aprendí mucho de mí misma y también sobre los límites que no estoy dispuesta a negociar. Hoy estoy enfocada y entusiasmada con mi carrera, crecimiento personal y muchos proyectos que los van a sorprender”, añadió.

Tula Rodríguez conmueve a todos con mensaje tras su primer Día de la Madre sin Valentina: “Estemos donde estemos”

Tula Rodríguez difundió un registro audiovisual en el que recrea una conversación virtual con su hija Valentina. En la secuencia, la joven aparece mostrando afecto hacia su madre mediante un beso y un abrazo simbólico a través de la pantalla, una representación que evidencia cómo el vínculo entre ambas se mantiene firme a pesar de la separación física.

“Aunque hoy el abrazo sea a la distancia, nuestro amor siempre encuentra la forma de sentirse cerca. Hoy me toca vivir un Día de la Madre distinto, extrañando un abrazo, una risa y esos pequeños momentos que llenan el corazón… pero agradeciendo infinitamente el amor que nos une todos los días, estemos donde estemos. Feliz Día de la Madre”, indicó Tula.

“Feliz Día de la Madre a la mejor. Eres lo más importante que tengo en esta vida, te amodoro. Le agradezco a Dios por permitirme ser tu hija y disfrutarte y conocerte. Te amo por siempre. Feliz día a la más fuerte de todas”, agregó la expareja de Javier Carmona.

En el presente, Valentina Carmona Rodríguez se encuentra viviendo en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, a donde se trasladó a comienzos de abril de 2026 para iniciar una etapa académica en el extranjero. Su decisión estuvo orientada a continuar su preparación profesional en el campo de la audiología, disciplina que la ha llevado a integrarse a una universidad de alto nivel.

La noticia que dio Tula Rodríguez sobre su hija tras la operación y que puso triste a sus seguidores: “No hay nada que...”

Luego de que, a inicios de marzo, Valentina Carmona se sometiera a una riesgosa intervención quirúrgica para corregir una asimetría ósea, procedimiento que requería que su sistema óseo estuviera completamente desarrollado, Tula Rodríguez confesó que aún siente cierto temor y nerviosismo, ya que el proceso de recuperación será largo. Sin embargo, en una entrevista para ‘Más espectáculos’, la actriz peruana reveló que su hija viajará al extranjero muy pronto para empezar con sus estudios universitarios, por lo que la acompañará durante varias semanas en su proceso de adaptación. Según la empresaria, esta pausa en su vida laboral servirá para descansar y pasar más tiempo con su pequeña, mientras la ayuda a instalarse".