El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Alessa Wichtel.

―¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Leer, bailar, escribir poesía, tomar vino, viajar y flotar en el mar.

―¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Seguir contando historias poderosas —en la pantalla grande, la televisión, el teatro y a través de la escritura— que inspiren y conmuevan.

―¿Cuál es el rasgo que más te define?

Mi vulnerabilidad. Soy una criatura romántica y sentimental.

―¿Cuál consideras tu peor defecto?

Lo dramática y terca que puedo llegar a ser.

―¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Perder la paz y la autenticidad. Apagarme y perderme.

―¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Soy capaz de emocionarme hasta las lágrimas cuando estoy feliz, triste, molesta o sorprendida. Paso del llanto a la risa con facilidad.

―¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La falta de lealtad y la avaricia.

―¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Soy un imán de milagros” y “Los tiempos de Dios son perfectos”.

―¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Publicar mis dos libros y estrenar mi primera película, rodeada de mi familia y las personas que más quiero.

―¿En qué ocasiones mientes?

A veces me he mentido a mí misma por miedo a soltar personas o situaciones que me hacían daño.

―¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En la playa, disfrutando con mis personas favoritas.

―¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

El reloj que me dejó mi abuelo José y el anillo que me regaló mi abuela Charo.

―¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La generosidad y el entusiasmo.

―¿Cómo te gustaría morir?

En calma y rodeada de amor.

―¿Qué talento especial te gustaría tener?

Hablar todos los idiomas del mundo.

―¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Alejandra Pizarnik, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Shakespeare, Virginia Woolf y Clarice Lispector.

―¿Qué persona viva te parece despreciable?

Las personas que odian, discriminan y carecen de empatía. //