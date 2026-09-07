Mozhdeh Matin es una destacada diseñadora de moda peruana (de ascendencia iraní) y una verdadera experta en la preservación de técnicas textiles ancestrales y moda sostenible. (Foto: El Comercio)
Mozhdeh Matin es una destacada diseñadora de moda peruana (de ascendencia iraní) y una verdadera experta en la preservación de técnicas textiles ancestrales y moda sostenible. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a la diseñadora Mozhdeh Matin.

TE PUEDE INTERESAR