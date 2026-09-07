El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a la diseñadora Mozhdeh Matin.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Dibujar, leer un libro, escuchar música, pasear a mi perro, estar con amigos cercanos.

¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Estar rodeada de mis personas favoritas, hacer lo que más me gusta y aportar positivamente a mi comunidad.

¿Cuál es el rasgo que más te define?

La búsqueda de la coherencia.

¿Cuál consideras tu peor defecto?

Tiendo a sobreanalizar mis decisiones.

¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Dejar de crear.

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Dedicar una enorme cantidad de tiempo y energía a perseguir una idea hasta que tenga sentido para mí.

¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La hipocresía.

¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Tiene sentido”, “me encanta”, “amo”.

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Desarrollar un lenguaje propio en mi práctica de diseño.

¿En qué ocasiones mientes?

Cuando tengo que proteger la privacidad de otros.

¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando estoy con las personas que amo, cuando siento que estoy aportando a la moda y a la cultura.

¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Ninguno, realmente. Todo es tan efímero.

¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La consideración.

¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con Anni Albers y su búsqueda sobre el textil.

¿Cómo te gustaría morir?

Rápido.

Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Una mejor versión de mí misma.

¿Qué talento especial te gustaría tener?

Cantar.

¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Gail Silverman, Elvira Espejo.

¿Qué persona viva te parece despreciable?

Cualquier dictador.