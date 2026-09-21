El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Tilsa Lozano.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Los juegos de mesa, ir a la playa y viajar.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Creo que hay momentos perfectamente felices, pero diría que, hoy por hoy, considero que la calma y la paz son la verdadera felicidad.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

La autenticidad.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

La impulsividad.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Cualquier cosa mala que le pase a mis hijos.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Vivir pensando que Dios proveerá como si no hubiera un mañana.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La mentira.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Qué tal queeee” (antes de contar algo), “reeee” (antes de cualquier palabra que quiera intensificar) y “¡porque me lo merezco!”.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Que mis hijos sean niños felices, amables y de buen corazón.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Trato de no hacerlo.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En los momentos en que siento que conecto con otras almas y dejamos de lado el envase.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi hogar, mi departamento.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Una medallita de San Benito.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Admiro a las personas que no se victimizan, que ponen el pecho, que son frontales y que siempre eligen su felicidad. Porque ser feliz es una decisión.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

No se me ocurre ahorita uno en particular, pero admiro a todas las mujeres que rompieron patrones y pudieron abrir camino para todas las que vinimos después.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Dormida y con la conciencia tranquila.

― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

En mí misma, pero más sabia.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Cantar.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

No tengo un autor en particular. Me gustan las lecturas espirituales, de crecimiento personal.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Todas las personas que están en un cargo político y que, pudiendo hacer algo bien, hacen guerras y generan más caos, hambre e injusticia.