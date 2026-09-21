El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Tilsa Lozano.
El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Tilsa Lozano.
― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Los juegos de mesa, ir a la playa y viajar.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Creo que hay momentos perfectamente felices, pero diría que, hoy por hoy, considero que la calma y la paz son la verdadera felicidad.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
La autenticidad.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
La impulsividad.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
Cualquier cosa mala que le pase a mis hijos.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Vivir pensando que Dios proveerá como si no hubiera un mañana.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
La mentira.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
“Qué tal queeee” (antes de contar algo), “reeee” (antes de cualquier palabra que quiera intensificar) y “¡porque me lo merezco!”.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Que mis hijos sean niños felices, amables y de buen corazón.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Trato de no hacerlo.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
En los momentos en que siento que conecto con otras almas y dejamos de lado el envase.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Mi hogar, mi departamento.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Una medallita de San Benito.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
Admiro a las personas que no se victimizan, que ponen el pecho, que son frontales y que siempre eligen su felicidad. Porque ser feliz es una decisión.
― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?
No se me ocurre ahorita uno en particular, pero admiro a todas las mujeres que rompieron patrones y pudieron abrir camino para todas las que vinimos después.
― ¿Cómo te gustaría morir?
Dormida y con la conciencia tranquila.
― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?
En mí misma, pero más sabia.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Cantar.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
No tengo un autor en particular. Me gustan las lecturas espirituales, de crecimiento personal.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Todas las personas que están en un cargo político y que, pudiendo hacer algo bien, hacen guerras y generan más caos, hambre e injusticia.
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