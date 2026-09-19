Los Mirlos llegaron al escritorio más famoso del mundo y su cumbia psicodélica no fue lo único que destacó. En un espacio reconocido porque cada detalle suma, la banda tuvo claro que no solo su repertorio tenía que contar una historia: llevaron múltiples detalles para ‘decorar’ el ‘Tiny Desk’ con guiños peruanos y amazónicos, un diálogo en el que no quedó fuera la moda.

El vestuario que Los Mirlos lucieron en el Tiny Desk es parte de una historia que empezó a tejerse mucho antes de esta presentación. La diseñadora peruana Alessandra Durand -líder de la marca Kené Kaya- ya había trabajado con la banda para Coachella y el World Meets Los Mirlos Tour, además de vestir a don Jorge y Koki Rodríguez para el Premios Lo Nuestro, donde además ya había incorporado bordados de arte kené en la sastrería de los artistas.

“Los Mirlos son embajadores culturales de la Amazonía peruana y el vestuario debía proyectar esa identidad de una manera poderosa y elegante”, cuenta Durand sobre la colaboración esta vez para el ‘Tiny Desk’. El proceso creativo partió de una dirección de arte pensada especialmente para el formato. Tras varias reuniones con la banda, la diseñadora desarrolló distintas propuestas hasta definir la paleta y el diseño final.

Asimismo, Durand comentó a Somos que también estudió las presentaciones anteriores del Tiny Desk y sus primeros planos de cámara para decidir cómo trabajar los detalles. ¿El resultado? Camisas de lino y algodón peruanos color crema, con cuello setentero y bordados de maya kené (estilo de diseño geométrico tradicional del Perú) realizados a mano por doce maestras artesanas shipibo-konibo del colectivo Shinan Imabo, en Cantagallo.

Cada pieza tomó 3 semanas de confección a mano. (Foto: Kené Kaya)

Cada pieza tomó más de tres meses de trabajo y es única: aunque todas mantienen una misma dirección visual, su bordado estuvo a cargo de una artesana distinta, por lo que ningún patrón es similar. La propuesta incorporó además la flor de ayahuasca (una decisión importante para la banda y la diseñadora, pues conecta con el universo amazónico y la propia historia de la banda), paneles verdes y pulseras hechas por las mismas artesanas.

La diseñadora peruana Alessandra Durand (quien estuvo a cargo de los diseños a través de su marca Kené Kaya), posa junto a los artistas durante la grabación del 'Tiny Desk', que se desarrolló en julio pasado. (Foto: Kené Kaya)

Los Mirlos conservaron sus clásicos pantalones verdes, zapatos blancos y collares de huayruro. Así, moda y música compartieron un mismo propósito: mostrar la identidad amazónica peruana en una plataforma internacional con un ritmo incomparable. //

Los Mirlos en el Tiny Desk: ¿Por qué es una presentación histórica?

Los Mirlos, emblema de la cumbia amazónica peruana, llegaron al escenario de Tiny Desk para protagonizar una sesión que trasciende el formato de un concierto. Con más de cinco décadas de trayectoria, la agrupación llevó a las oficinas de NPR una música que nació en la Amazonía peruana y que, con sus guitarras eléctricas, ritmos tropicales y sonidos psicodélicos, terminó conquistando públicos mucho más allá de nuestras fronteras.

La presentación representa un momento de reconocimiento para una banda fundamental en la historia de la música popular peruana. Frente a un público internacional, Los Mirlos mostraron la vigencia de un sonido que ha pasado de generación en generación y que hoy vuelve a encontrar nuevos oyentes. El Tiny Desk se convierte así en un escenario para celebrar el legado de la cumbia amazónica y su lugar dentro de la música peruana.