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Resumen

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El diseño, bordado de mano sobre algodón, destacó con arte maya kené y una flor de ayahuasca en el pecho. (Foto: Kené Kaya)
El diseño, bordado de mano sobre algodón, destacó con arte maya kené y una flor de ayahuasca en el pecho. (Foto: Kené Kaya)
Por Celeste Pérez

Los Mirlos llegaron al escritorio más famoso del mundo y su cumbia psicodélica no fue lo único que destacó. En un espacio reconocido porque cada detalle suma, la banda tuvo claro que no solo su repertorio tenía que contar una historia: llevaron múltiples detalles para ‘decorar’ el ‘Tiny Desk’ con guiños peruanos y amazónicos, un diálogo en el que no quedó fuera la moda.

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