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Los Mirlos durante su presentación en NPR Tiny Desk, donde interpretaron cinco canciones de distintas etapas de su trayectoria y llevaron al escenario elementos visuales vinculados con la identidad peruana y amazónica.
Los Mirlos durante su presentación en NPR Tiny Desk, donde interpretaron cinco canciones de distintas etapas de su trayectoria y llevaron al escenario elementos visuales vinculados con la identidad peruana y amazónica.
Por Ángel Navarro Quevedo

Los Mirlos no esperaron a que sonara la primera canción para contar de dónde venían. En el pequeño espacio de NPR Music, la banda peruana se alzó durante su presentación en el Tiny Desk donde presentaron los temas “La Danza de Los Mirlos”, “La Fuga del Jaguar”, “Lamento en la Selva”, “Las Noches”, “La Pandilla / Doña Guillermina”.

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