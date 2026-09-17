Los Mirlos no esperaron a que sonara la primera canción para contar de dónde venían. En el pequeño espacio de NPR Music, la banda peruana se alzó durante su presentación en el Tiny Desk donde presentaron los temas “La Danza de Los Mirlos”, “La Fuga del Jaguar”, “Lamento en la Selva”, “Las Noches”, “La Pandilla / Doña Guillermina”.

Banderas peruanas de distintos tamaños, afiches de colores neón inspirados en la gráfica chicha y la portada de su más reciente álbum compartían lugar con flores artificiales, un tejido de arte kené, una pequeña llamita y una escultura de un jaguar. También estaban allí un póster del documental sobre la agrupación, un libro sobre Moyobamba y una fotografía histórica tomada en 1972. Todo, dispuesto en unos cuantos metros, condensaba más de cinco décadas de música y memoria amazónica.

La puesta en escena fue solo el comienzo. A lo largo de la presentación, Los Mirlos pasaron de la celebración al homenaje, del recuerdo de sus orígenes en Moyobamba a un mensaje de defensa de la Amazonía y, finalmente, a una canción asociada a las Fiestas de San Juan. Estos fueron algunos de los momentos que marcaron su debut en el Tiny Desk.

Jorge Rodríguez, fundador de Los Mirlos, durante la sesión de NPR. El músico recordó sus orígenes en Moyobamba, región San Martín, y habló sobre los más de 50 años de trayectoria de la banda.

“Rendimos un homenaje a la selva Amazónica”

Después de interpretar “La Danza de Los Mirlos”, la primera canción del set, Koki Rodríguez tomó el micrófono. El director musical, e hijo del fundador, no presentó únicamente a la agrupación, sino también el territorio que ha acompañado su historia musical. Frente al escritorio de NPR, habló de la diversidad cultural de la Amazonía y de los mitos y leyendas que forman parte de su imaginario.

“Los Mirlos, inspirados en la majestuosidad del Amazonas, en la diversidad de sus culturas y en la riqueza de sus tradiciones, rendimos un homenaje a la selva Amazónica, a sus riquezas, sus misterios, mitos y leyendas que son el espíritu y el latido del corazón de la selva. Para que sientas la magia y el encanto del sonido de la selva, ¡Los Mirlos!”

Inmediatamente después llegó “La Fuga del Jaguar”, segunda canción de la sesión. El tema encontró un elemento inesperado en el propio escenario: la pequeña escultura del felino que acompañaba la decoración terminó convertida en parte del relato visual de la presentación.

Los Mirlos lucieron camisas bordadas a mano con arte kené durante su debut en Tiny Desk. Las prendas fueron elaboradas por maestras artesanas shipibo-konibo del colectivo Shinan Imabo, bajo la dirección creativa de Alessandra Durand.

“Así ruge la selva cuando pide auxilio”

El tono cambió antes de “Llanto en la Selva”. Los Mirlos dejaron por un momento la celebración y utilizaron la canción para dirigir la atención hacia los problemas que atraviesan los territorios amazónicos. La banda vinculó así la cumbia con una preocupación que iba más allá de la música y dedicó el tema a quienes defienden la Amazonía.

“La cumbia amazónica es fiesta, pero también es la voz de la tierra. Escuchen bien esas guitarras, así ruge la selva cuando pide auxilio. Dedicamos este tema a todos nuestros hermanos indígenas que defienden el pulmón del mundo, hasta con su propia vida.”

La intervención introdujo una de las ideas centrales de la presentación: la cumbia amazónica como una expresión que puede celebrar, pero también recordar, denunciar y rendir homenaje.

La escultura de un jaguar formó parte de la escenografía de la presentación y dialogó directamente con “La Fuga del Jaguar”, segundo tema interpretado por la agrupación peruana.

52 años de historia, con acento en Moyobamba

Antes de “Las Noches”, una de las canciones colaborativas ―junto a Chicha Libre― incluidas en su más reciente etapa discográfica, Jorge Rodríguez tomó la palabra. El fundador de Los Mirlos llevó la conversación hacia sus propios orígenes y recordó a Moyobamba, en la región San Martín, como parte fundamental de la identidad de la agrupación.

“Los Mirlos es una agrupación musical que difunde música y cultura de la Amazonía peruana por más de 52 años. Mis orígenes, mi tierra querida de Moyobamba, corazón de la Amazonía. Muy contento, muy feliz.”

La presentación avanzaba así entre distintas épocas de la banda. A los clásicos que construyeron su trayectoria se sumaban canciones de “The World Meets Los Mirlos”, álbum publicado en mayo de 2026 y concebido a partir de colaboraciones internacionales.

Koki Rodríguez durante la presentación de Los Mirlos en Tiny Desk. Tras interpretar “La Danza de Los Mirlos”, el músico presentó a la agrupación y reivindicó a la Amazonía como fuente de inspiración de su repertorio.

“¡Viva el Perú! ¡Viva la Amazonía! ¡Viva el mundo!”

Antes del cierre, Los Mirlos volvieron a detener la música para hablar de identidad. Jorge Rodríguez puso en palabras una idea que había atravesado toda la sesión y celebró la diversidad geográfica del país, desde la costa hasta los Andes y la Amazonía.

“Los peruanos hemos sido bendecidos con tres regiones hermosas. Como peruanos nos sentimos muy felices, muy contentos de verdad por tener la costa a orillas del océano Pacífico, la región andina donde está Cusco, ¡Machu Picchu!, y la región amazónica, mi tierra Moyobamba y toda la Amazonía peruana. Estamos muy felices. ¡Viva el Perú! ¡Viva la Amazonía! ¡Viva el mundo!”

Jorge Rodríguez levanta un pañuelo durante “La Pandilla de Doña Guillermina”, tema con el que Los Mirlos cerraron su presentación y llevaron al Tiny Desk el ambiente festivo de las celebraciones de San Juan. (Foto: Captura de video / @nprmusic)

San Juan llega al Tiny Desk

El cierre estuvo a cargo de “La Pandilla / Doña Guillermina”, uno de los temas más ligados al carácter festivo de la agrupación y al repertorio tradicional de la Amazonía peruana. La canción llevó al Tiny Desk el ambiente de las celebraciones de San Juan, cuya fecha central es el 24 de junio.

Durante la interpretación, Jorge Rodríguez levantó un pañuelo y lo agitó con un gesto asociado a la marinera. Por unos segundos, aquel pequeño espacio de NPR terminó conectando Washington D. C. con una celebración profundamente arraigada en el imaginario peruano. Después de recorrer sus raíces, su memoria y su mensaje sobre la Amazonía, Los Mirlos cerraron así una presentación que convirtió su música en una tarjeta de presentación cultural frente a una audiencia global.