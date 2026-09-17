Los Mirlos llegarán este jueves 17 de septiembre al Tiny Desk de NPR Music, reconocido formato musical que reúne a artistas de diferentes partes del mundo. (Foto: Difusión)
Los Mirlos llegarán este jueves 17 de septiembre al Tiny Desk de NPR Music, reconocido formato musical que reúne a artistas de diferentes partes del mundo. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Los Mirlos están a pocas horas de protagonizar uno de los momentos más importantes de su trayectoria internacional. La agrupación peruana de cumbia amazónica llegará este jueves 17 de septiembre al Tiny Desk de NPR Music, reconocido formato musical que reúne a artistas de diferentes partes del mundo.

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