Los Mirlos están a pocas horas de protagonizar uno de los momentos más importantes de su trayectoria internacional. La agrupación peruana de cumbia amazónica llegará este jueves 17 de septiembre al Tiny Desk de NPR Music, reconocido formato musical que reúne a artistas de diferentes partes del mundo.

La esperada presentación se estrenará a las 10 a.m., hora peruana, a través de las plataformas digitales de NPR Music. De esta manera, el público podrá disfrutar de la sesión que Los Mirlos grabaron especialmente para este espacio durante su estadía en Estados Unidos.

La grabación se realizó el pasado mes de julio y, debido a las reglas del programa, los integrantes tuvieron que mantener en reserva los detalles durante varias semanas. Jorge Rodríguez, fundador de la agrupación, contó que la experiencia fue especial y que recién pudieron hablar públicamente sobre ella tras el anuncio oficial.

Para esta sesión, Los Mirlos prepararon un repertorio que busca mostrar sus raíces amazónicas. Entre las canciones que interpretaron se encuentran clásicos como “La danza de los Mirlos” y “Entre la selva”, además de temas de su etapa más reciente. En total, la agrupación grabó cinco canciones para el formato.

La propuesta también incorpora elementos de la cultura amazónica en su presentación. Los músicos utilizaron prendas y accesorios vinculados con la artesanía de la comunidad shipibo-konibo, como parte de una puesta en escena que busca acompañar su sonido con referencias a sus raíces culturales.

La llegada de Los Mirlos al Tiny Desk forma parte de la programación especial de NPR Music por el Mes de la Música Latina. La agrupación comparte esta temporada con artistas como Mon Laferte, Los Tigres del Norte, Draco Rosa, Panteón Rococó y Yendry, entre otros.

Los Mirlos fue confirmada como parte de la edición especial de Tiny Desk Concerts dedicada a la música latina, junto a grandes exponentes de la región. (Foto: Captura de video / @nprmusic)

Esta presentación representa otro paso en la expansión internacional de una agrupación con más de cinco décadas de trayectoria. En 2025, Los Mirlos también llevaron su cumbia amazónica al escenario de Coachella, donde compartieron cartel con importantes figuras de la música internacional.