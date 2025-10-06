La célebre banda de títeres chilena 31 Minutos protagonizó este lunes un inédito concierto en el ciclo Tiny Desk, de la radio pública estadounidense NPR, en el que interpretó varios de sus éxitos musicales.

La actuación forma parte de una programación especial de NPR con motivo del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y marca la primera vez que una banda de títeres participa en este reconocido formato musical, grabado en uno de los escritorios de la emisora.

El concierto, que en pocas horas acumula cerca de medio millón de reproducciones en YouTube, abrió con un solo de guitarra interpretado por uno de los títeres entre humo, al que luego se sumaron otros personajes en un espectáculo cargado de rock y humor.

31 Minutos protagoniza un inédito concierto de Tiny Desk. (Foto: Instagram)

La agrupación, que suma más de veinte años de trayectoria, presentó temas emblemáticos como ‘Mi equilibrio espiritual’, ‘Objeción denegada’ y ‘Mi muñeca me habló’.

El programa 31 Minutos, estrenado en 2003, simula un informativo de actualidad conducido por títeres que combina humor con secciones de reportajes, deportes y conteos musicales. El proyecto se ha consolidado también como banda musical, con presentaciones en vivo y una película.

Aunque está dirigido a un público infantil, incluye guiños para los adultos.

El primer Tiny Desk se grabó en 2008 con la cantautora Laura Gibson, y a lo largo de los años se ha convertido en uno de los escenarios musicales más prestigiosos del mundo, por donde han pasado artistas como Coldplay, U2, Bad Bunny, Adele, C. Tangana, Maluma, Karol G o The Cranberries.

Con información de EFE