La banda nacional E.G.O. celebra 15 años de trayectoria y lo hará con un espectáculo especial el próximo sábado 15 de noviembre en Vichama Conciertos. El show marcará el regreso de la agrupación con una renovada propuesta.

En esta nueva etapa musical, la banda combina sus temas más emblemáticos con las novedades de su tercer disco, “Fénix”, un trabajo que simboliza su evolución y renacimiento artístico.

El concierto de aniversario contará con una producción audiovisual moderna, sonido profesional y una puesta en escena renovada que reflejará la energía y la conexión que E.G.O. mantiene con sus seguidores. Además de interpretar sus clásicos, la banda estrenará canciones de su nueva etapa.

E.G.O. cumple 15 años y lo celebra con un concierto especial. (Foto: Instagram)

Formada en Lima a finales de los 2000, E.G.O. ha forjado su identidad fusionando rock alternativo, pop punk y el metalcore, consolidándose como una de las propuestas más sólidas de la escena nacional.

Su trayectoria los llevó a compartir escenario con figuras internacionales como Tokio Hotel, Kudai, Allison, Thermo y Arde la Sangre, además de conquistar espacios en radios locales y en MTV Latinoamérica con los videoclips de sus primeros éxitos. Tras un periodo de silencio y cambios internos, la agrupación regresó en 2021 con una formación renovada y estrenos como “Eternamente” y “Virus”.

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse vía WhatsApp al 994251459 o por mensaje directo en el Instagram oficial de E.G.O.