“BXS Bryndis X Siempre”, la agrupación romántica liderada por los hermanos Guadalupe “Lupe” Guevara y Juan Guevara, se presentará en Perú el lunes 9 de noviembre del 2025 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

El concierto forma parte de su gira “Sin Resentimientos Tour – Perú 2025”, donde compartirán escenario con la orquesta La Bella Luz, quienes tocarán sus grandes éxitos. Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket.

Con más de 30 años de trayectoria “BXS Bryndis X Siempre”, ha recorrido escenarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, México, Paraguay, Suiza, y Perú.

El grupo BXS Bryndis X Siempre se presentará junto a La Bella Luz en Perú. (Foto: Instagram)

Originarios de Villa Juárez, San Luis Potosí (México), los hermanos Guevara han hecho de su música un himno para los enamorados. En 2010, dieron inicio a una nueva etapa con “BXS Bryndis X Siempre”, consolidando un estilo propio que mezcla la balada romántica con arreglos modernos.

El repertorio que presentarán en el Perú incluirá temas que se han convertido en clásicos como “Otro ocupa mi lugar”, “Te juro que nunca volveré”, “Te he prometido”, “La chica del este”, “Mi preciosa mujer” y “Porque me enamoré”, junto a nuevas canciones que forman parte de su más reciente producción discográfica.

El grupo BXS Bryndis X Siempre se presentará junto a La Bella Luz en Perú. (Foto: Instagram)

MÁS INFORMACIÓN: Interpol confirma su regreso a Lima con esperado concierto en 2026

Cabe resaltar que “BXS Bryndis X Siempre” ha tenido una presencia constante en escenarios internacionales de gran prestigio como el Gran Rex en Buenos Aires, el Rosemont Theater en Chicago, el Microsoft Theater en Los Ángeles y el Arena Theater en Houston.