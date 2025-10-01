Santa Bárbara fue testigo de un momento histórico: Paul McCartney, a sus 83 años, abrió su gira norteamericana de 2025 interpretando por primera vez Help! completa, una de las canciones más emblemáticas de Los Beatles y directamente asociada a John Lennon.El gesto fue recibido como un homenaje póstumo a su eterno compañero de ruta y desató la emoción del público que llenó el estadio californiano.
LEE: Horóscopo de hoy y predicciones para este miércoles 1 de octubre, según tu signo zodiacal
El concierto, que duró una hora y 55 minutos, incluyó otros himnos como ‘Hey Jude’, ‘Let It Be’, ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ y ‘Blackbird’. Durante ‘I’ve Got A Feeling’, aparecieron imágenes de Lennon en las pantallas, reforzando el clima de tributo.
Aunque McCartney ya había cantado un fragmento de Help! en 1990 como parte de un popurrí, esta fue la primera vez que la interpretó de manera íntegra en vivo, lo que especialistas calificaron como una “decisión radical y liberadora”. El estreno coincidió con una efeméride: los 60 años del lanzamiento del álbum Help!, celebrado el pasado 6 de agosto.
El repertorio también incluyó temas como 'Coming Up’, ‘Lady Madonna’, ‘Love Me Do’ y ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’. Más de la mitad de las canciones correspondieron al catálogo de los Beatles, confirmando que el magnetismo de la banda sigue marcando los conciertos de McCartney, quien mantiene una vitalidad y un carisma admirables a sus más de ocho décadas.
MÁS: Tania Libertad asegura cantar “mejor que antes” y alista dos conciertos sinfónicos en Lima
La gira continuará en las próximas semanas por varias ciudades estadounidenses, consolidando la vigencia de uno de los músicos más influyentes de la historia.
TE PUEDE INTERESAR
- Mar Rendón: " Al principio me aterraba la idea de hacer una cumbia, luego me fue gustando"
- Emil vuelve a compartir escenario con Piso 21 en México
- La Lá vuelve a los escenarios y presenta el festejo “También te vi” en la plataforma COLORS
- Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, gana prestigioso concurso lírico en España
- Horóscopo de hoy, 30 de septiembre: Estas son las predicciones más exactas para tu signo
Contenido sugerido
Contenido GEC