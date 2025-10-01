Santa Bárbara fue testigo de un momento histórico: Paul McCartney, a sus 83 años, abrió su gira norteamericana de 2025 interpretando por primera vez Help! completa, una de las canciones más emblemáticas de Los Beatles y directamente asociada a John Lennon.El gesto fue recibido como un homenaje póstumo a su eterno compañero de ruta y desató la emoción del público que llenó el estadio californiano.

El concierto, que duró una hora y 55 minutos, incluyó otros himnos como ‘Hey Jude’, ‘Let It Be’, ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ y ‘Blackbird’. Durante ‘I’ve Got A Feeling’, aparecieron imágenes de Lennon en las pantallas, reforzando el clima de tributo.

Aunque McCartney ya había cantado un fragmento de Help! en 1990 como parte de un popurrí, esta fue la primera vez que la interpretó de manera íntegra en vivo, lo que especialistas calificaron como una “decisión radical y liberadora”. El estreno coincidió con una efeméride: los 60 años del lanzamiento del álbum Help!, celebrado el pasado 6 de agosto.

Paul McCartney emociona al estrenar Help! en su gira a los 83 años. (Foto: EFE)

El repertorio también incluyó temas como 'Coming Up’, ‘Lady Madonna’, ‘Love Me Do’ y ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’. Más de la mitad de las canciones correspondieron al catálogo de los Beatles, confirmando que el magnetismo de la banda sigue marcando los conciertos de McCartney, quien mantiene una vitalidad y un carisma admirables a sus más de ocho décadas.

A los 83, Paul McCartney sorprende con un setlist cargado de Beatles y tributos. (Foto: EFE)

La gira continuará en las próximas semanas por varias ciudades estadounidenses, consolidando la vigencia de uno de los músicos más influyentes de la historia.