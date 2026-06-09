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Resumen

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Paul McCartney nació en 1942 en Liverpool. Es cantautor y cofundador de The Beatles. Tras la separación de la banda en 1970, inició una exitosa faceta en solitario o al lado de la banda Wings.
Paul McCartney nació en 1942 en Liverpool. Es cantautor y cofundador de The Beatles. Tras la separación de la banda en 1970, inició una exitosa faceta en solitario o al lado de la banda Wings.
Por Oscar García

Con 83 años encima, Paul McCartney ha logrado que su obra alcance ese raro estatus de inmortalidad reservado para muy pocos. No es para menos: el exbeatle lleva más de seis décadas ocupando un lugar privilegiado en la cultura popular, y eso hace que cada lanzamiento suyo sea seguido con lupa. Pero incluso alguien cuya música parece haber derrotado al tiempo sabe que esa inmortalidad le pertenece al arte, no a las personas. Los cuerpos envejecen, las gargantas flaquean. Hace apenas unas semanas, una presentación televisiva de McCartney, en la que interpretó algunos de sus clásicos, volvió a abrir el debate sobre el inevitable desgaste de nuestros ídolos, recordándonos que el tiempo nos alcanza a todos, incluso a los gigantes del rock. McCartney parece ser plenamente consciente de este momento de su vida.

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