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Resumen

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Además de trabajar en ‘backstage’, en ocasiones Karina Sian también demuestra su talento y lo comparte con presentaciones en escenario. (Foto: @luazevallos)
Además de trabajar en ‘backstage’, en ocasiones Karina Sian también demuestra su talento y lo comparte con presentaciones en escenario. (Foto: @luazevallos)
Por Celeste Pérez

Para Karina Sian Jiménez, el cabello nunca fue solamente cabello. Antes que una herramienta estética, siempre lo vio como una materia capaz de transformarse: una estructura moldeable, donde conviven el volumen, la textura y la emoción. Quizás por eso sus peinados parecen esculturas y sus editoriales de moda se sienten más cercanos a una instalación artística que a un trabajo meramente bello.

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