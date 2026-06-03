Para Karina Sian Jiménez, el cabello nunca fue solamente cabello. Antes que una herramienta estética, siempre lo vio como una materia capaz de transformarse: una estructura moldeable, donde conviven el volumen, la textura y la emoción. Quizás por eso sus peinados parecen esculturas y sus editoriales de moda se sienten más cercanos a una instalación artística que a un trabajo meramente bello.

Hace apenas unos días, “Forbes” la incluyó en una lista que reconoce a algunas de las personas más creativas del país. La noticia, sin embargo, la tomó completamente por sorpresa, durante su conversación con Somos. “Ha sido un gran regalo enterarme por medio de ustedes”, dice. Después de atravesar momentos personales difíciles, el reconocimiento llega como una confirmación silenciosa de todo lo construido durante años. “Es como cuando uno siembra y después cosecha”, reflexiona.

En 2025, Karina Sian se convirtió en la primera ‘fashion stylist’ en aparecer en la reconocida revista “Infringe”. (Foto: Archivo personal)

Aunque hoy su trabajo aparece en editoriales, pasarelas y campañas que han trascendido fronteras, el inicio de su historia estuvo lejos de ese universo. Karina nació en Arequipa y llegó a Lima aún adolescente. Fue entonces cuando descubrió un mundo que hasta ese momento parecía inaccesible. “Mi mamá me motivó muchísimo”, recuerda. Ya instalada en la capital, ingresó a Pivot Point, una de las escuelas más reconocidas del rubro, donde actualmente también se desempeña como mentora.Ahí entendió que el estilismo podía ir mucho más allá de la técnica. Lo que realmente despertó su curiosidad fue la posibilidad de investigar, experimentar y conectar el cabello con otras disciplinas creativas. Esa inquietud la llevó también a acercarse a las artes plásticas y desarrollar un lenguaje propio, profundamente influenciado por la observación y la exploración de formas.

Hoy en día, sus referencias pueden surgir de cualquier lugar: desde la historia del arte hasta un elemento cotidiano. Uno de sus procesos creativos más recordados, por ejemplo, nació observando la estructura de un camarón, un alimento muy presente en su infancia arequipeña. “Ese patrón modular fue lo que más me cautivó”, cuenta. A partir de ahí empezó a crear módulos de cabello y estructuras que luego se convertían en piezas escultóricas.

Karina reconoce que los trabajos editoriales y de pasarela son los que más la desafían. Mientras otros proyectos exigen rapidez o precisión comercial, esos espacios le permiten experimentar y llevar sus ideas al límite. “Siempre buscan algo más, algo diferente”, explica. Y esa búsqueda constante es precisamente lo que más disfruta.

Actualmente, Karina Sian desarrolla una tesis en Bellas Artes que aborda la identidad y sostiene que conectar con la propia historia es clave en cualquier proceso creativo. (Foto: @carlos.cabrera)

Manos a la obra

Detrás de cada propuesta existe un proceso largo y minucioso. Algunas piezas pueden tomarle hasta dos meses de trabajo entre investigación, bocetos y pruebas. “Hay que cocinar la idea, investigar, debatir con quien invierte en la propuesta creativa”, indica. Antes de tocar el cabello, estudia referencias, desarrolla conceptos y prueba estructuras sobre maniquíes o modelos. Todo debe tener coherencia visual, pero también una conexión emocional y cultural.

Parte importante de esa sensibilidad tiene que ver con la manera en que Karina entiende el empoderamiento femenino. En sus redes sociales suele hablar sobre resiliencia, identidad y autoestima, temas que atraviesan también su obra. “Investigar y conectar con tu identidad es lo más valioso”, afirma.

Su experiencia personal ha marcado profundamente esa mirada. Karina es madre de un niño con discapacidad y reconoce que esa vivencia la obligó a fortalecerse emocionalmente. “Tengo que ser resiliente y valiente”, comenta. Más que una frase motivacional, para ella el empoderamiento femenino implica sostenerse incluso en los momentos más complejos y aprender a no autosabotearse.

Sus trabajos para videoclips, editoriales y pasarelas pueden tomarle incluso meses de investigación, seguidos de ensayos en maniquíes y modelos. (Foto: @Juniortokumaru)

Desde dentro de la industria, también ha sido testigo del crecimiento de la moda peruana y del enorme potencial creativo que existe en el país. Sin embargo, cree que todavía faltan más espacios de visibilidad, programas educativos y estímulos que impulsen a nuevos talentos. “Talento hay muchísimo, lo que falta son oportunidades y mentores que compartan sus conocimientos”, asegura.

Mientras tanto, ella continúa construyendo su universo creativo desde el mismo lugar donde empezó: la curiosidad. Cada editorial, videoclip o pasarela sigue representando un nuevo reto creativo, con esa misma fascinación que sintió aquella primera vez que entendió que el cabello también podía convertirse en arte. //