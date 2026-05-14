Tras navegar media hora por el caudaloso Marañón, saliendo del puerto de Nauta, llegamos a la comunidad. Nos esperan mujeres artesanas kukama-kukamiria conocidas por dominar con sus manos el arte de la fibra vegetal de la chambira, una palmera amazónica con la que continúan tejiendo una tradición que alcanza a sus madres, abuelas y generaciones más antiguas.

Actualmente, reciben a turistas y visitantes de los cruceros amazónicos que se detienen por unas horas en esta tierra alejada de todo ruido. Aquí pueden convivir con ellas, conocer su visión del mundo y de su gastronomía. Compran sus artesanías como canastas, paneras y los hermosos pajaritos inspirados en las especies originales que le rinden homenaje a la naturaleza que las rodea. Con este trabajo generan ganancias para sostenerse, así como a sus hijos. Pero los turistas no llegan todos los días a la Comunidad Nativa Río Marañón.

Las mujeres de la Asociación Fibra y Arte del Marañón, de la Comunidad Nativa Río Marañón, muestran sus productos tradicionales y los elaborados con el material reciclado. / @richardhirano

Con el proyecto “Saberes que crean futuro” implementado por Unesco Perú como parte del Programa de Sostenibilidad Segundo Vuelo de Latam Airlines Perú, las 13 mujeres de la Asociación Fibra y Arte del Marañón están recibiendo el impulso necesario que potenciará su arte bajo un enfoque sostenible e incorporando sus saberes a nuevos productos con materiales reciclados. La aerolínea dona uniformes, telas de asientos y plásticos utilizados a bordo que, en lugar de ser desechados, tendrán una nueva vida en los artículos elaborados con las técnicas ancestrales.

El reto de los materiales

La diseñadora textil Laura Sacchi es parte del proyecto. Ella siempre ha trabajado con comunidades, es una mediadora, alguien que traduce las técnicas indígenas y las traslada al mercado actual en conjunto. Poner a conversar los materiales de asientos, mantas, cortinas (pensados en su resistencia y durabilidad), con una materia prima sostenible como la chambira, ha significado un reto absoluto para ella con resultados emocionantes y nos explica por qué. Al ser el cosido artesanal de fibra la técnica usada en esta comunidad, a Sacchi se le ocurrió cortar el material reciclado en tiras y hacer que reemplacen o se mezclen con la fibra, de tal manera que se pueda coser.

Rubí Pinedo Salinas (sentada) y Leana Tuisima Ipushima cosen las fibras de chambira y las tiras de los tejidos reciclados. / @richardhirano

El proceso es difícil. Conseguir la chambira puede ser hasta peligroso; ir al bosque, cortarla, desfibrarla, secarla y teñirla implica tiempo; pero estas mujeres han demostrado tenacidad y talento. Con su creatividad, la asesoría y el diseño de Sacchi han elaborado accesorios únicos como la cartera arcoíris, la juane (por su forma similar a un juane), la ‘pishpira’ que quiere decir ‘mujer coqueta’ porque es un accesorio decorativo que les recuerda a una mujer; monederos con forma de caracolitos, posavasos de sandías. Son productos auténticos que solo nacen de sus manos. “Lo importante es que todas puedan hacer la producción y trabajen juntas. Es un compromiso total por parte de todas para lograr la colección. Les he dado ideas, pero es un trabajo colectivo”, comenta la diseñadora. A veces, solo hace falta un poco de apoyo y hacer que crean en su propio talento.

Productos del proyecto “Saberes que crean futuro” implementado por Unesco Perú en el marco del Programa de Sostenibilidad Segundo Vuelo de Latam Airlines Perú. / @richardhirano

Además… Al cuidado de los saberes Además de la Asociación Fibra y Arte del Marañón, en Loreto, el proyecto “Saberes que crean futuro” impacta directamente en 79 artesanas y portadoras de saberes tradicionales de Lima, Ayacucho y Cajamarca. La Comunidad Nativa Río Marañón se ubica a 30 minutos en transporte fluvial desde el puerto de Nauta, en Loreto. Es parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Cuenta con una población de aproximadamente 200 personas. Sus habitantes pertenecen, en su mayoría, al pueblo kukama-kukamiria y se dedican a la pesca, agricultura (yuca, plátano) y a la artesanía con fibra de chambira. El 20 de mayo se realizará “Comunidades Conectadas”, un ‘pop-up’ en el que las artesanas presentarán sus historias, procesos y colecciones. La cita es en la tienda Qaytu (Av. Pedro de Osma 135, Barranco).

Economía del día a día

Como parte de la tradición de bienvenida a la comunidad, las mujeres nos muestran el recorrido que hace la chambira hasta llegar a convertirse en una pieza artesanal. La señora Francisca Orozco nos cuenta sobre este trabajo de sostenibilidad: “Nosotras reforestamos la palmera para poder tener siempre nuestra materia prima. Solo se cosecha una vez al año. Es importante ser resiliente con el cambio climático y con nuestra selva. En la comunidad tenemos sembradas 2.985 palmeras reforestadas”, enfatiza. La meta es llegar al año 2030 con 10.000 palmeras. Francisca también nos explica cómo tiñen las fibras con frutos y vegetales: los aplastan, los hierven y, dependiendo del color que estén buscando, usan cúrcuma para el amarillo, achiote para el naranja, henna para el negro, retama para el marrón. Así se ha hecho siempre.

Las resistentes fibras de la chambira, una palmera amazónica, se tiñen ancestralmente con frutos, hojas o semillas que les dan colores únicos a sus artesanías. / @richardhirano

Juana Amias Mozambite, miembro de la asociación, veía de pequeña a su abuela elaborando ‘shicras’ (bolsos), abanicos y sombreros de chambira. Nunca le dio importancia, pero de grande aprendió su valor. Está bastante entusiasmada con el proyecto: “Estoy muy contenta con este trabajo. Nunca imaginé tener un ingreso mayor y hacer cosas novedosas. Yo solamente hacía chambira, ahora estoy cosiendo tela fusionada con chambira. Es una oportunidad de que conozcan nuestro trabajo”, resalta Juana. Con cinco hijos aún a su cargo, vender sus productos más allá de su comunidad al precio justo es una ilusión que les permitirá sostener la educación y la salud de sus pequeños.

La diseñadora textil Laura Sacchi trabaja de la mano de la comunidad incentivando la creatividad y asesorándolas en el diseño final de sus productos para salir a la venta bajo un precio justo. / @richardhirano

Precisamente, este proyecto busca apoyar a mujeres con menos acceso a los mercados “sea por aspectos culturales, por salir menos de la comunidad, por tener una carga familiar y del hogar no remunerada mucho mayor a la del hombre. Entonces, las ayudamos a empujar la articulación comercial”, nos explica Ximena Querol, directora ejecutiva de Sector3 y encargada de la articulación comercial y diseño del Programa de Sostenibilidad Segundo Vuelo de Latam. Con la asociación de la Comunidad Nativa Río Marañón están desarrollando los productos desde cero, pero, como parte del proyecto, han asesorado a tres asociaciones más de Lima, Ayacucho y Cajamarca. Además, trabajan con diseñadores, con ‘retailers’ y con tiendas de Lima, por ahora.

Equipo de mujeres trabajando y aprendiendo juntas en el proyecto “Saberes que crean futuro” implementado por Unesco Perú como parte del Programa de Sostenibilidad Segundo Vuelo de Latam Airlines Perú. / @richardhirano

Para la especialista de comunicación y cultura en el sector Cultura de Unesco Perú, Gabriela Altuna, con este proyecto se busca generar reconocimiento a las mujeres de las comunidades, valorar el tiempo dedicado a este trabajo artesanal y lograr un impacto profundo en su economía. Por ello, refiere que se busca un mercado donde puedan vender los diseños y se pague el precio que merece este conocimiento. “La idea es desarrollar capacidades, brindar herramientas y abrir espacios para que luego ellas solas puedan gestionarse en ellos”, comenta Altuna. Hay que prestar atención: estamos hablando de productos de hoy elaborados con técnicas ancestrales sin que esto sea una contradicción. Estas mujeres reutilizan materiales y les dan una nueva vida mientras se sirven de la naturaleza con respeto, reforestando sus bosques y cuidándolos para las próximas generaciones. Tendremos la oportunidad de comprar los artículos innovadores, los más tradicionales y conocer a profundidad sus procesos en el lanzamiento de la colección con las mujeres kukama-kukamiria el 20 de mayo en la tienda Qaytu de Barranco. //