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Resumen

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/ @richardhirano
Por Diana Gonzales Obando

Tras navegar media hora por el caudaloso Marañón, saliendo del puerto de Nauta, llegamos a la comunidad. Nos esperan mujeres artesanas kukama-kukamiria conocidas por dominar con sus manos el arte de la fibra vegetal de la chambira, una palmera amazónica con la que continúan tejiendo una tradición que alcanza a sus madres, abuelas y generaciones más antiguas.

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