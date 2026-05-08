Por Diana Gonzales Obando

Ariana Rifai dice que es de la generación de cristal. Leslie Stewart piensa que eso es una tontería. Leslie, la chica mala de las telenovelas peruanas y una de nuestras actrices más legendarias, se reinventa en el podcast “Ay mamá” junto a su hija Ariana de 25 años. Como en su vida diaria, aquí hablan con total libertad. Pueden tender diferencias generacionales, pero su relación mamá e hija es de las más auténticas y sinceras.

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