La actriz Leslie Stewart busca adaptarse a los nuevos públicos digitales y lo hace de la mano de su hija Ariana Rifai, con quien se acaba de unir para presentar su nuevo proyecto “Ay Mamá”, un podcast que propone conversaciones cercanas, auténticas y sin jerarquías.

Este proyecto está caracterizado por ofrecer conversaciones reales desde dos miradas generacionales distintas, Leslie y su hija Ariana Rifai, pero conectadas desde la confianza, la complicidad y la honestidad.

Por si fuera poco, la actriz Leslie Stewart y Ariana Rifai plantean un espacio horizontal donde ambas voces dialogan de igual a igual, abordando temas cotidianos con apertura y naturalidad.

La actriz Leslie Stewart anunció su nuevo proyecto “Ay mamá”, junto a su hija Ariana Rifai. (Foto: Instagram)

El podcast no solo se limita a conversaciones entre madre e hija, sino que suma la participación de invitados especiales. Entre ellos se encuentran especialistas en áreas como nutrición, crianza y bienestar familiar, así como perfiles variados en cada episodio.

“Queríamos crear un espacio donde se pueda hablar sin filtros, pero también con información que realmente ayude”, comenta Ariana, hija de Leslie Stewart.

Por su parte, Leslie Stewart destaca la importancia de abrir conversaciones que muchas veces no se dan en el entorno familiar. “Como mamá, siento que hay muchas cosas que no se hablan lo suficiente dentro de casa. Este podcast es una oportunidad para abrir esas conversaciones desde el respeto, la honestidad y también desde el aprendizaje”, dijo.

Con una propuesta que equilibra profundidad y cercanía, Leslie Stewart y su hija apuesta por un contenido juntas que, en cada episodio, invitan a la reflexión, aprendizaje y fortaleza desde una perspectiva diferente.