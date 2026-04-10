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La actriz Leslie Stewart anunció su nuevo proyecto “Ay mamá”, junto a su hija Ariana Rifai. (Foto: Instagram)
La actriz Leslie Stewart anunció su nuevo proyecto “Ay mamá”, junto a su hija Ariana Rifai. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La actriz Leslie Stewart busca adaptarse a los nuevos públicos digitales y lo hace de la mano de su hija Ariana Rifai, con quien se acaba de unir para presentar su nuevo proyecto “Ay Mamá”, un podcast que propone conversaciones cercanas, auténticas y sin jerarquías.

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