Leslie Stewart confesó cuáles son las cualidades que debe tener su ‘hombre ideal’: “No saldría con una persona ‘misia’”

Leslie Millie Stewart Vegas, conocida también como Leslie Stewart, es una actriz que tiene una larga trayectoria artística participando en novelas como “El ángel vengador: Calígula”, “Ven, baila, quinceañera”, entre otras; incluso formó parte del Miss Perú 1991 representando al departamento de Piura quedando en el puesto 8 de 24 candidatas. Sin embargo, hace poco la popular rubia se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a sus declaraciones por confesar las cualidades que debe tener su próxima pareja. Todos los detalles sobre lo que dijo la artista peruana en esta nota.

¿QUÉ DIJO LESLIE STEWART SOBRE LAS CUALIDADES QUE DEBE TENER SU ‘HOMBRE IDEAL’?

Leslie Stewart estuvo como invitada en el programa “Nadie se salva” que se trasmite a través de YouTube, donde estuvo contando anécdotas de su vida y sobre su carrera artística a lo largo de todos estos años. De esta manera, tocaron el tema del amor, en el cual la actriz mencionó que en caso llegue a conocer a un hombre tendría que ser trabajador; además, se atrevió a revelar algunas cualidades de su ‘hombre ideal’.

“Yo a mi edad quiero un hombre inteligente, que me haga reír. La verdad no saldría con una persona misia. O sea si esa persona tenía una empresa que le fue bien y ahora tiene problemas económicos y veo que ahora tiene la visión, la mentalidad, las ganas de salir adelante. Yo ahorita tengo 51 años y tres hijos que mantener y voy a salir con uno que me dice ‘que a veces si chambeo’, no pues. Necesitas a alguien que esté a tu mismo nivel”, dijo Stewart.

Asimismo, Pablo Saldarriaga, presentador del espacio, le cuestionó a Leslie Stewart que si saldría con un hombre que cuenta con dos puestos de emolientes y tiene toda la intención de salir adelante, por lo que la empresaria con mucha seguridad afirmó que juntos harían un gran equipo, es decir, él como negociante y ella como imagen de la empresa.

“Sí, sí, es más, porque con su emprendimiento que él tiene y con mi imagen haríamos la tienda del emoliente. Obvio no voy a estar con un misio que le diga para ir al cine y me diga ‘paga tú, hoy no tengo’, no pues ya tengo tres hijos”, sostuvo para dicho programa digital.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE RENATO ROSSINI CON LESLIE STEWART?

En dialogo para ‘Café con la Chevez’, Renato Rossini recordó con mucha nostalgia su participación en la novela ‘El ángel vengador: Calígula’ que fue un gran éxito durante los años 90 y que le permitió conocer grandes amistades, entre ellas a Leslie Stewart. El actor peruano indicó que considera como su mejor amiga a la rubia, aclarando la relación que tiene con ella. “Es mi único amigo que usa falda, pata con falda, lo máximo. Es una súper mamá, un gran ser humano, gran amiga”, confesó Rossini.