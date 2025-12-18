Hoy las redes sociales nos ofrecen contenido variado, y esto gracias al trabajo realizado por parte de los denominados streamers que hoy la rompen a nivel global. Alcanzando miles de vistas diariamente, ahora “La Manada” es el podcast que viene resaltando mediante YouTube, siendo Dafonseka el creador de contenido que formaba parte del panel junto a Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, y hacia fines de 2025 ha decidido cambiar de rumbo.

DAFONSEKA SE ALEJA DE “LA MANADA” Y ASÍ REACCIONAN LOS CONDUCTORES

La creación de diverso contenido, hoy también puede verse reflejado mediante el lanzamiento de podcast como “La Manada”, el programa que vía YouTube estuvo integrado por Dafonseka.

El popular streamer e influencer peruano, ya no formará parte del panel que además integran Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, y es que previo a anuncio de despedida, había sido presentado oficialmente como nuevo integrante de “+QTV Network”.

“Se fue de la familia”, expresó la modelo que conforma “La Manada”, y algo apenada terminó evidenciando gestos junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe, que solo confirman la partida de Dafonseka a canal de YouTube lanzado por María Pía Copello, y donde hará equipo junto al mismísimo Paolo Guerrero.

LA VEZ QUE DAFONSEKA MIDIÓ FUERZAS CONTRA FANODRIC EN “LA NOCHE DORADA”

Culminado el sétimo mes del año con las celebraciones por Fiestas Patrias, los amantes del pugilismo sobre territorio nacional, tuvieron la oportunidad de ver en acción, y chocando guantes, a quienes diariamente comparten sus propios gustos o experiencias haciéndonos hasta reír mediante diversas plataformas.

En ese sentido, ahora recordamos la realización de la denominada “Noche Dorada” cuya edición 2025 ofreció una cartelera donde el plato fuerte de la velada boxística amateur organizada por Zein, vendría a ser el versus entre Fanodric y Dafonseca, resaltándose además el Cristorata-Cañita.

Según lo precisaba Teleticket mediante página web oficial, el evento que reunió a los streamers y creadores de contenido más influyentes del país, terminó llevándose a cabo el sábado 2 de agosto teniendo como sede principal al Coliseo Eduardo Dibós ubicado en la Av. Angamos Este 2681 - San Borja.

Con una duración aproximada de 6 horas, y dirigido a jóvenes mayores de 14 años, la gran velada de boxeo amateur, brindó espectáculo viral mediante el Dafonseca vs. Fanodric, pero también a través de otros enfrentamientos gracias a la participación de La Pinky, Zullyy, Cristorata y Cañita.