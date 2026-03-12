Magaly Medina vuelve a dar que hablar, pero esta vez no por un “ampay”, sino por el éxito financiero de su incursión en las plataformas digitales. Recientemente, la conductora de televisión reveleó cuánto dinero está ganando con su pódcast de YouTube, dejando claro que su contenido es uno de los más vistos en internet. Su anuncio generó una ola de comentarios entre los usuarios de las redes sociales, quienes observan con asombro la capacidad de la ‘Urraca’ para monetizar su contenido sin necesidad de grandes infraestructuras. Con millones de reproducciones respaldando su crecimiento, la comunicadora se prepara ahora para dar un paso más ambicioso en su carrera. Descubre a continuación el monto exacto de sus ganancias y los detalles de su nuevo proyecto.

¿CUÁNTO DINERO PERCIBE MAGALY MEDINA POR SU CONTENIDO DIGITAL?

Los números del canal de YouTube de Magaly Medina han dejado con la boca abierta a sus seguidores. De acuerdo con las capturas de pantalla de las métricas internas que la propia periodista difundió en su cuenta de Instagram, su programa de entrevistas y comentarios en formato pódcast logró facturar una cifra cercana a los US$4.844 en apenas treinta días. Si trasladamos este monto a la moneda nacional peruana, la ganancia se sitúa aproximadamente en los S/16.700.

Este éxito financiero no es producto del azar, sino del alto volumen de tráfico que atrae su perfil. En el último reporte mensual, la plataforma contabilizó más de 2 millones de visualizaciones, lo que confirma que el público que la sigue en televisión también consume activamente sus productos en internet.

¿CÓMO LOGRÓ ESTE ÉXITO EN EL MUNDO DIGITAL?

A diferencia de su programa en la televisión, donde cuenta con un gran equipo de producción, Magaly asegura que este proyecto en internet es un esfuerzo personal y mucho más simple. Según informa La República, ella misma explicó que no necesitó de socios o grandes empresas para que su pódcast funcione y sea rentable.

Sobre este punto, la conductora fue muy clara al decir: “Yo lo hice sola. No lo hice con fulano ni con mengano. Lo hago modestamente, chiquito, avanzando”.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TENDRÁ EL PRÓXIMO CANAL DE STREAMING DE MAGALY MEDINA?

Tras ver los buenos resultados de su pódcast, el pasado viernes 6 de marzo, la ‘Urraca’ confirmó que lanzará su propio canal de streaming. Lo curioso es que no piensa gastar en estudios caros ni luces lujosas, sino que seguirá con un estilo sencillo y muy natural desde su propio hogar.

Fiel a su estilo, la periodista comentó entre risas que no necesita de grandes inversiones para conectar con su público: “Voy a empezar a streamear en mi casa, con mis muebles viejos, con el fondo de mi jardín, porque no tengo escenografía. No hay plata para cámaras ni para escenografías rimbombantes”.

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”.

