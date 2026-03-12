Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Impactante! La cifra que Magaly Medina gana con su pódcast en un mes sorprende a todos | Foto: @magalymedinav
¡Impactante! La cifra que Magaly Medina gana con su pódcast en un mes sorprende a todos | Foto: @magalymedinav
Por Redacción EC

Magaly Medina vuelve a dar que hablar, pero esta vez no por un “ampay”, sino por el éxito financiero de su incursión en las plataformas digitales. Recientemente, la conductora de televisión reveleó cuánto dinero está ganando con su pódcast de YouTube, dejando claro que su contenido es uno de los más vistos en internet. Su anuncio generó una ola de comentarios entre los usuarios de las redes sociales, quienes observan con asombro la capacidad de la ‘Urraca’ para monetizar su contenido sin necesidad de grandes infraestructuras. Con millones de reproducciones respaldando su crecimiento, la comunicadora se prepara ahora para dar un paso más ambicioso en su carrera. Descubre a continuación el monto exacto de sus ganancias y los detalles de su nuevo proyecto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.