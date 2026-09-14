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Resumen

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La combinación de una nueva vacuna personalizada de ARNm e inmunoterapia redujo sustancialmente las recaídas en pacientes con melanoma. La ciencia pide cautela: no es una cura, pero abre una nueva era en la oncología.
La combinación de una nueva vacuna personalizada de ARNm e inmunoterapia redujo sustancialmente las recaídas en pacientes con melanoma. La ciencia pide cautela: no es una cura, pero abre una nueva era en la oncología.
Por Milenka Duarte

Una vacuna diseñada a partir de las características del propio tumor acaba de superar una de las pruebas más importantes de su desarrollo. Las farmacéuticas Moderna y Merck anunciaron el pasado 19 de agosto resultados positivos de un ensayo clínico en fase 3. Intismeran autogene, una terapia personalizada basada en ARN mensajero que, administrada junto con la inmunoterapia pembrolizumab, alcanzó sus objetivos de supervivencia libre de recaída y supervivencia libre de metástasis a distancia en pacientes con melanoma de alto riesgo.

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