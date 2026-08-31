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Resumen

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Con una prevalencia del 80% en la población masculina, la pérdida de cabello lleva a muchos a buscar la cirugía, aunque el éxito del procedimiento está sujeto al tipo de alopecia y a una estricta valoración previa.
Con una prevalencia del 80% en la población masculina, la pérdida de cabello lleva a muchos a buscar la cirugía, aunque el éxito del procedimiento está sujeto al tipo de alopecia y a una estricta valoración previa.
Por Milenka Duarte

Al comienzo son solo un par de pelos de más en la ducha y una entrada un poco más marcada. Hasta que un día el espejo no te hace justicia y te das cuenta de que la densidad de tu cabello ya no es la misma. Para muchos hombres, lo que empieza como un detalle “menor” pasa a ser una preocupación estética y la búsqueda de una solución.

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