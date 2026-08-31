Al comienzo son solo un par de pelos de más en la ducha y una entrada un poco más marcada. Hasta que un día el espejo no te hace justicia y te das cuenta de que la densidad de tu cabello ya no es la misma. Para muchos hombres, lo que empieza como un detalle “menor” pasa a ser una preocupación estética y la búsqueda de una solución.

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Hoy, el trasplante capilar dejó de ser un tabú o una opción extraordinaria. Entre las redes sociales, las clínicas especializadas y la fiebre de los viajes médicos —incluidos los populares paquetes para operarse en Turquía—, volver a tener pelo parece más fácil y accesible que nunca.

Pero que un trasplante sea posible no significa que sea la respuesta para todos, ni que cualquiera sea un buen candidato.

No toda caída es motivo de trasplante

El pánico al ver cabellos sobre la almohada suele llevar a una conclusión apresurada: “necesito un trasplante”. Sin embargo, antes de pensar en una cirugía, es fundamental entender qué está pasando realmente en el cuero cabelludo.

En el 80% de los hombres, la causa principal es la alopecia androgenética, un proceso genético y hormonal que suele aparecer entre los 16 y los 30 años, manifestándose con el retroceso de la línea frontal o el adelgazamiento en la coronilla. Como explicó la doctora Elba Naccha, dermatóloga de Clínica Internacional a Somos, los andrógenos producen una miniaturización de los folículos pilosos y acortan sus fases de crecimiento en varones genéticamente predispuestos.

“En la herencia se estima que hay alrededor de 71 genes implicados en este tipo de alopecia masculina, por lo que la gravedad y la forma depende del número de genes involucrados. Además, existen otros factores, como la microinflamación y la alteración de la vía de las prostaglandinas, que pueden ser determinantes”.

Sin embargo, no toda caída es genética. Si la pérdida es brusca, afecta todo el cuero cabelludo o aparece tras un periodo de mucho estrés, una enfermedad, una cirugía o un cambio drástico de peso, estamos ante otras causas donde un trasplante no es la respuesta.

Por eso, la evaluación médica previa es clave. Según el dermatólogo Yaril Moreyra, esperar demasiado o autodiagnosticarse puede jugar en contra, ya que los tratamientos médicos tienen mejores posibilidades de actuar cuando todavía existen folículos “dormidos” que pueden recuperarse.

La precisión al diseñar la línea frontal es clave para un acabado natural, un factor donde la destreza y la experiencia del cirujano pesan mucho más que la técnica o el equipo utilizado.

Ante este panorama, conviene consultar si la caída aumenta de forma notoria, aparecen zonas sin pelo bien delimitadas, el cuero cabelludo presenta picazón, ardor, dolor o descamación, o si la pérdida avanza rápidamente en pocos meses.

Y aquí aparece una diferencia crucial entre tratar la caída y restaurar el cabello perdido. Opciones como el minoxidil y el finasteride buscan ralentizar la progresión y estimular el crecimiento antes de considerar el bisturí.

“El trasplante no necesariamente sustituye el tratamiento médico. En realidad, forma parte de una estrategia más amplia: primero preservar el cabello que todavía existe y, cuando hay zonas cuya pérdida ya es permanente, se procede a restaurarlas quirúrgicamente”, precisó Chey Ranasinghe, dermatóloga de Cleveland Clinic.

¿Eres realmente un buen candidato?

Querer hacerse un trasplante no significa necesariamente ser un buen candidato. “Lo primero que se debe hacer es determinar si el paciente realmente lo necesita y si la causa de la pérdida está correctamente diagnosticada. La cirugía tiene que ser una decisión médica y no simplemente responder a lo que una persona desea”, enfatizó la doctora Naccha. Para ello, es indispensable evaluar el grado y la evolución de la alopecia, el estado del cuero cabelludo y las expectativas reales del paciente.

En este sentido, para Yherson Mendoza, médico cirujano especialista en Trasplante Capilar y Tricología de Perfection Capilar, un candidato requiere un diagnóstico compatible con el trasplante, exámenes preoperatorios óptimos y, sobre todo, una buena zona donante. Precisamente, este último punto es crítico, ya que es un recurso limitado que debe ser empleado de forma cuidadosa y planificada.

La edad es otro factor determinante para guardar cautela. “Si bien no hay un límite fijo, clínicamente se recomienda evaluar con especial cuidado a los menores de 25 años, ya que el patrón de calvicie aún no se ha definido por completo”, advirtió el doctor Moreyra. Y es que operar demasiado joven, con la alopecia en progresión, conlleva el riesgo de que el cabello nativo alrededor de los injertos se siga cayendo, dejando como resultado “islas” de pelo implantado rodeadas de zonas despobladas: un aspecto poco natural que obliga a recurrir a cirugías de rescate sucesivas.

FUE, DHI, robots… ¿qué estás pagando realmente?

Al cotizar un trasplante capilar es fácil marearse entre siglas y promesas tecnológicas. Sin embargo, como recalcó el doctor Yherson Mendoza, la diferencia principal entre ellas radica en la forma en que se extraen e implantan las unidades foliculares —las estructuras que contienen uno o varios cabellos —desde la zona donante hacia la receptora.

Mientras que la técnica tradicional FUT, retira un segmento de piel dejando una cicatriz lineal, la FUE extrae pelo por pelo con cortes milimétricos e imperceptibles. Por su parte, la DHI no es una técnica diferente de extracción, sino un método de colocación directa mediante herramientas de alta precisión llamadas implanters.

Tras el trasplante, la evolución del folículo es lenta y progresiva, siendo necesario esperar doce meses para valorar la densidad y el acabado definitivo.

Pero más allá del nombre comercial o la tecnología utilizada, lo que realmente se paga es la destreza del cirujano. “El trasplante capilar sigue siendo un arte, por lo que la naturalidad del resultado dependerá de la habilidad del médico para diseñar una línea frontal que guarde armonía con el rostro, calcular la densidad adecuada y destribuir el cabello de forma estratégica para que se mimetice con el resto”, subrayó el experto en trasplante capilar.

En este mercado también conviene mirar con cuidado, ya que no siempre más es mejor. Muchas clínicas promocionan paquetes masivos de 3.000, 4.000 o 5.000 folículos como un gancho comercial, cuando lo crucial es la calidad de la extracción y la estrategia, no solo la cifra.

Además, en cirugía capilar el término correcto es hablar de unidades foliculares y no de folículos. Hoy en día es posible realizar sesiones de hasta 9.000 unidades foliculares utilizando incluso raíces capilares del cuerpo, gracias a una nueva estrategia quirúrgica conocida como BHT (Body Hair Transplant).

El trasplante no termina cuando sales del quirófano

El verdadero proceso comienza al volver en casa. De acuerdo con el médico Vladimir Medina, de la Universidad Científica del Sur, durante los primeros días es habitual experimentar enrojecimiento, picazón, pequeñas costras o un leve adormecimiento en el cuero cabelludo. Sin embargo, estas molestias suelen ser totalmente manejables con analgésicos básicos. Por el contrario, cualquier dolor intenso, signos de infección o cambios de coloración hacia tonos muy oscuros en la piel operada no son normales y requieren atención médica inmediata.

Superada esa primera etapa, controlar la ansiedad y ajustar las expectativas es vital para evitar frustraciones. Y es que el camino hacia el resultado final es una carrera de fondo que toma un año entero.

“En las primeras tres o cuatro semanas el cabello implantado muestra un crecimiento inicial, pero hacia el primer mes ocurre un fenómeno que puede sorprender a muchos: la caída del pelo externo, conocida como la fase de muda. Este desprendimiento es completamente normal, por lo que el nuevo cabello reanudará su crecimiento firme a partir del tercer mes, hacia los seis meses se apreciará cerca del 50% del cambio y recién al cumplirse los 12 meses podrá evaluarse el resultado definitivo”, detalló el doctor Yherson Mendoza.

Asimismo, conviene tener en cuenta que, si bien el pelo trasplantado suele durar para siempre por extraerse de zonas genéticamente resistentes a la alopecia, ese concepto hoy se aborda con mayor rigor clínico. Mientras que los injertos se mantienen, el cabello nativo que los rodea sigue expuesto al paso del tiempo y la carga genética. Por ello, la cirugía no siempre libra al paciente de los tratamientos médicos: según el diagnóstico de fondo, se mantendrá la necesidad de usar fármacos para estabilizar la densidad original y evitar que aparezcan nuevas zonas despobladas.

El trasplante recupera la densidad en las áreas perdidas, pero el cuidado no termina en el quirófano: la alopecia de fondo requiere tratamiento médico sostenido.

Finalmente, si un procedimiento se realizó de forma deficiente o no alcanzó el resultado esperado, existen alternativas de corrección. Hoy la medicina capilar cuenta con herramientas como la reubicación de folículos, la extracción de injertos mal colocados, la redensificación e incluso la tricopigmentación. Sin embargo, el cirujano advirtió que reparar un mal trabajo es técnicamente más complejo que hacer uno bien desde el inicio, por lo que ponerse en manos de un especialista experimentado sigue siendo la mejor prevención.

Antes de operarte: el checklist imprescindible para elegir bien

Si estás considerando dar el paso, no te quedes solo con la publicidad o el precio. Evalúa estos criterios:

Lo que debes exigir ante de operarte:

Consulta de diagnóstico real: Un médico colegiado y experto en trasplante capilar debe evaluar tu caso mediante tricoscopía antes de definir fechas o presupuestos.

Un médico colegiado y experto en trasplante capilar debe evaluar tu caso mediante tricoscopía antes de definir fechas o presupuestos. Respaldo médico: Debes saber con nombre, apellido y número de colegiatura quién será el médico a cargo de tu cirugía.

Debes saber con nombre, apellido y número de colegiatura quién será el médico a cargo de tu cirugía. Casos reales y medibles: Solicita fotografías del antes y después de pacientes con un tipo de alopecia similar al tuyo.

Solicita fotografías del antes y después de pacientes con un tipo de alopecia similar al tuyo. Criterio ético: Un buen especialista sabrá decirte “aún no es tu momento” o “no eres candidato”, en lugar de forzar una cirugía.

Un buen especialista sabrá decirte “aún no es tu momento” o “no eres candidato”, en lugar de forzar una cirugía. Plan de seguimiento médico post operatorio: Tienen que garantizarte que habrá controles médicos periódicos durante todo el primer año.

Prácticas que deben generarte desconfianza: