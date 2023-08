¿Sabías que tanto mujeres como hombres perdemos entre 100 a 150 cabellos diariamente? Sin embargo, es la genética la que condicionará la pérdida de cabello permanente, conocida como calvicie o alopecia, y que afecta sobre todo a varones. Alrededor de esta problemática existen muchas “opciones” naturales en el mercado como información confusa y érronea que en conversación con el doctor Christian Castañeda Poma, Master en Medicina Estética de Iderma Capilar, tratamos de explicar y aclarar en la siguiente entrevista.

–¿Cuál es la causa principal de la calvicie en hombres?

El factor genético es la principal causa pero existen factores hormonales también. Cuando existe mucha testosterona que se convierte en dihidrotestosterona (DHT) esta ataca al folículo piloso, que es donde crece el cabello. Después existen otras causas motivadas por el stress, enfermedades autoinmunes o como consecuencias de medicamentos, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer.

–¿Por qué los hombres son quienes más sufren de calvicie?

Por la testosterona precisamente. La testosterona es una hormona que cuando entra en contacto con una enzima, que a su vez es un especie de conductor o transportador. Entonces cuando la testosterona entra en contacto con la enzima 5-alfa-reductasa tipo 2, se convierte en dihidrotestosterona (DHT) quien es la que finalmente atacará al folículo hasta hacerlo muy chico y por tanto, atrofiará el lugar donde crece el cabello. En el caso de las mujeres, la testosterona no es tan desarrollada como en los hombres.

No existen datos estadísticos pero en consulta se ha visto un incremento de la calvicie en los últimos años. / Gabriela Delgado

–¿Y qué pasa con aquellos hombres que no sufrieron nunca la caída de cabello?

Puede deberse a que el factor genético no es tan predominante en ellos. Y vale destacar algo, mucho tiene que ver el factor madre. Si hay muchos calvos del lado materno, esta herencia continuará en los hijos. En mi caso, por ejemplo, mi papá es calvo y mi mamá tiene bastante cabello. Y yo no sufro de alopecia porque debo tener predominancia materna.

–¿Se ha incrementado la calvicie en el Perú en los 10 o 20 años?

No existen datos estadísticos pero en consulta sí vemos un incremento y esto es sobre todo porque en la cultura peruana no existe la prevención. El paciente recién reacciona cuando ya el cabello está bastante perdido. O lo que pasa también es que cuando están notando caída del cabello, no acuden a un médico especialista sino que van a la farmacia o al peluquero y consumen un producto que lejos de ser beneficioso puede ser perjudicial.

Lo ideal es lavar el cabello a diario, porque todos los días acumulamos células grasas, células muertas como consecuencia de la contaminación. / Gabriela Delgado

–¿Y qué papel juegan los hábitos en todo esto?

Precisamente, los hábitos que uno tiene, puede que no ayuden a que se preserve el cabello tales como fumar. ¿Qué pasa si fumamos? Nosotros en nuestro cuero cabelludo tenemos arterias que son las encargadas de llevar la sangre al folículo. Este se alimentaría bien y a partir de ahí crecería el cabello. Al fumar, esas arterias se estrechan y al estrecharse no me va a llegar suficiente sangre al folículo y por lo tanto, ese cabello se va a caer.

Esa mismo pasa cuando consumo mucha grasa. O cuando bebo mucho alcohol, este hace que no se absorba bien el zinc y este es un componente que ayuda a mejorar el crecimiento del cabello. De igual manera hay que cuidar nuestra alimentación, consumir cítricos, por ejemplo, porque estos estimulan el colágeno y el colágeno es un factor importante para el crecimiento del cabello; o consumir ácidos grasos, Omega 3, un componente esencial para el cabello.

–¿El lavado del cabello también es importante?

Lo ideal es lavar el cabello a diario, porque todos los días acumulamos células grasas, células muertas como consecuencia de la contaminación. Por, ejemplo, ahora está muy de moda el uso de productos tipo cera. Sí nosotros no lavamos todos los días nuestro cabello, esas células muertas se van acumulando y esto hace que nuestro cabello no se oxigene bien y al no oxigenarse bien nuestro cabello puede caer con mayor facilidad. ¿Entonces, qué hay que hacer? Hay que hacer una limpieza profunda, un lavado profundo como el que ofrecemos en Iderma, por ejemplo.

El hydrafacial capilar es uno de los tratamientos de prevención de la calvicie. Actualmente Iderma, es el único centro especializado donde se aplica esta técnica. / Gabriela Delgado

–¿Qué tratamientos de prevención existen?

Tenemos tres tipos de tratamiento. El primero es el plasma rico en plaquetas, que consiste en extraer sangre, luego pasarla por una centrífuga, y de ahí se obtienen las plaquetas que son como vitaminas que van a ayudar a fortalecer el cuero cabelludo a que crezca bastante mejor.

El otro tratamiento es el Hydrafacial Keravive que es un sistema de aspiración de todos los elementos contaminantes, células muertas, grasas que hacen que el cabello no crezca bien. Después de limpiarlo lo que se hace después es introducir nutrientes, vitaminas, antioxidantes.

La tercera opción es la Fototerapia, la cual consiste en administrar el Láser Hairmax en los folículos para que estos se activen y empiecen a formar un mejor cabello.

El plasma rico en plaquetas consiste en extraer sangre, luego pasarla por una centrífuga, para así obtener las plaquetas que son como vitaminas que van a fortalecer el cuero cabelludo. / Gabriela Delgado

–Hay tratamientos al alcance como el Biotin (vitamina) o las ampollas de placenta capilares, por ejemplo. ¿Cómo actúan estos productos?

El Biotin es básicamente la vitamina B8 que es un componente importante para el engrosamiento del cabello. En el tema de la placenta, esta tiene vitaminas que ayudan a fortalecerlo y por lo tanto, incentivan su crecimiento.

La Fototerapia consiste en administrar el Láser Hairmax en los folículos para que estos se activen y empiecen a formar un mejor cabello. / Gabriela Delgado

–¿No hay contraindicaciones con este tipo de productos?

No. Cuando consumes multivitaminas, el cuerpo absorberá las vitaminas que realmente necesita y las que no, las eliminará.

–¿Y esto en una persona propensa a la calvicie no funcionaría?

No, todo dependerá de las causas y por eso es importante que acuda a un médico especialista. Así tome 500 vitaminas, se eche cinco litros de placenta no pasará nada porque la causa es inmunitaria.

Actualmente existen varios tratamientos que sirven a reforzar el cuero cabelludo y ayudan a retardar la caída del cabello.

-Mucha gente perdió el cabello producto del Covid. ¿Qué pudo haber pasado en estos casos?

En la época de Covid hemos vivido con mucho stress. Esa puede ser una causa así como las secuelas. Se cree que el virus ha atacado muchas zonas, a nivel piel o folicular. Entonces, si entramos en un proceso de stress puede ocurrir este tipo de efectos.

DATO

Para el injerto de cabello, no todos son candidatos. Por ejemplo, si la zona dadora (atrás, cerca de la nuca) no hay buena densidad de cabello, no se podrá hacer el trasplante.