No es un secreto para nadie que el cuidado de nuestros dientes es vital para la salud en general. Y es que tener una buena higiene bucal, no solo se limita a poder o no masticar bien sino que ayuda a prevenir infecciones y hasta cardíacas. Hay que tener en cuenta que las bacterias producidas por enfermedades bucales, se propagan rápidamente por el torrente sanguíneo, potenciando a su vez el riesgo de contagiarse de una serie de males.

¿Qué es la profilaxis dental?

Proveniente del griego prophylaxis, la profilaxis se refiere a la acción de prevenir. En el caso de la profilaxis dental, es la limpieza que un odontólogo le hace a nuestros dientes.

¿En qué consiste la profilaxis dental?

Los tipos de limpieza dental incluyen la profilaxis regular, que es la limpieza de rutina, es decir el lavado y pulido de nuestros dientes con una pasta similar a la pasta dental que usamos en casa. A su vez, es recomendable hacer un destartaje, el cual consiste en limpiar diente por diente el sarro acumulado entre ellos. En algunos casos, se usa ultrasonido para ayudar a desprenderlo.

La profilaxis dental, es la limpieza que le hace a nuestros dientes un odontólogo.

¿Cada cuánto tiempo se debe hacer una profilaxis dental?

Manuel Tovar, odontólogo de la Clínica Ricardo Palma, recomienda a Bienestar hacerse una profilaxis dental cada 6 meses “para mantener una buena salud bucal y prevenir problemas periodontales”. Sin embargo esto puede cambiar según sea el caso.

“El sarro siempre se va a formar, no hay manera de evitarlo. Algunos pacientes juntan tanto sarro que efectivamente deben hacerse una limpieza cada seis meses pero hay otros que lo hacen de forma tan lenta que con hacerse una profilaxis cada año es suficiente”, asegura Marco Yarlaqué, odontólogo en “Doctor Bracket y Mis Muelitas”.

¿Los niños deben hacerse una profilaxis dental?

“A diferencia de los adultos, los niños por lo general no forman tanto sarro pero a veces tienen pequeñas manchitas, llamadas ‘manchas cromógenas’ que son generadas por unas bacterias especiales que algunos niños tienen en la boca. En estos casos, lo que hacemos es hacerle la profilaxis dental con un cepillo de alta velocidad y una pasta especial y finalmente una fluorización. Esto es suficiente para un niño”, nos dice Yarlaqué.

¿Es cierto que se desgasta el diente en cada profilaxis?

“En una profilaxis adecuada no debería haber un desgaste de los dientes”, asegura Manuel Tovar, “ya que se usa una punta de ultrasonido que no genera daño en la estructura del diente”. “Muy por el contrario, realizar una limpieza periódica disminuye el riesgo de tener problemas posteriores que requerirán tratamientos restaurativos”, agrega.

“La herramienta que usamos para limpiar los dientes es un aparato que vibra, y esa vibración hace que el sarro se rompa. Se rompe sarro no diente”, aclara por su parte Yarlaqué. Y en cuanto a la escobilla que usan, esta es de plástico y la pasta que usan es ‘mínimamente abrasiva’, es más que nada para darle brillo al esmalte”, por lo que no habría que preocuparse.

Científicamente está comprobado que un cepillo eléctrico funciona mejor que uno manual. / drazen_zigic

¿Es recomendable el uso de cepillos eléctricos?

“Científicamente está comprobado que un cepillo eléctrico funciona mejor que uno manual porque tiene una frecuencia de giro constante y saca más placa bacteriana que un cepillo normal. Es muy bueno en niños, por ejemplo porque por más que se les enseñe no manipulan bien su mano. Lo mismo pasa en los ancianos, que por su propio estado de vejez no pueden mover la mano correctamente”, indica Yarlaqué.

¿Cómo llevar una correcta salud bucal?

Para terminar, Manuel Tovar nos da una serie de recomendaciones:

Cepillado adecuado: Cepíllate los dientes al menos tres veces al día, durante al menos dos minutos cada vez. Utiliza un cepillo de cerdas medio y una pasta dental.

Cepíllate los dientes al menos tres veces al día, durante al menos dos minutos cada vez. Utiliza un cepillo de cerdas medio y una pasta dental. Usa hilo dental: Limpia entre tus dientes con hilo dental diariamente para eliminar los restos de comida y la placa que el cepillo no puede alcanzar.

Limpia entre tus dientes con hilo dental diariamente para eliminar los restos de comida y la placa que el cepillo no puede alcanzar. Enjuague bucal: Un enjuague bucal antimicrobiano puede ayudar a reducir las bacterias y refrescar el aliento.

Un enjuague bucal antimicrobiano puede ayudar a reducir las bacterias y refrescar el aliento. Cuidado de la lengua: Utiliza un limpiador de lengua o cepilla suavemente tu lengua para eliminar bacterias que pueden causar mal aliento.

Utiliza un limpiador de lengua o cepilla suavemente tu lengua para eliminar bacterias que pueden causar mal aliento. Limita los azúcares: Reduce el consumo de alimentos y bebidas azucaradas para prevenir la formación de placa y caries.

Reduce el consumo de alimentos y bebidas azucaradas para prevenir la formación de placa y caries. Cambia tu cepillo: Reemplaza tu cepillo dental cada 3-4 meses o antes si las cerdas están desgastadas o abiertas.

Reemplaza tu cepillo dental cada 3-4 meses o antes si las cerdas están desgastadas o abiertas. Visita al dentista: Programa revisiones regulares con tu dentista cada 6 meses para realizar chequeos, limpiezas profesionales y detectar problemas a tiempo.

Programa revisiones regulares con tu dentista cada 6 meses para realizar chequeos, limpiezas profesionales y detectar problemas a tiempo. Protege tus dientes : Si practicas deportes de contacto, usa un protector bucal para evitar lesiones en los dientes y las encías.

: Si practicas deportes de contacto, usa un protector bucal para evitar lesiones en los dientes y las encías. Evita el tabaco: Dejar de fumar o evitar el consumo de tabaco puede mejorar la salud bucal y reducir el riesgo de enfermedades periodontales.