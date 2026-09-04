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Resumen

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Un cambio en la conducta de la pareja puede encender las alarmas de infidelidad, pero una sospecha no siempre cuenta toda la historia. La clave está en aprender a leer las señales sin convertirlas en pruebas.
Un cambio en la conducta de la pareja puede encender las alarmas de infidelidad, pero una sospecha no siempre cuenta toda la historia. La clave está en aprender a leer las señales sin convertirlas en pruebas.
Por Milenka Duarte

¿Alguna vez has sentido que algo en tu relación no cuadra? Aunque no hay una prueba concreta, quizá tu pareja empezó a llegar más tarde, está más pendiente del celular o ya no te responde de la manera habitual. Si bien nada de eso demuestra una infidelidad, para ti algo sí ha cambiado, por lo que de pronto, una pequeña sospecha empieza a ocupar cada vez más espacio en tu cabeza.

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