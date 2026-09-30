Cuando vemos más cabello de lo habitual en la ducha o notamos que hemos perdido densidad en zonas como las sienes, la reacción de muchos de nosotros es correr a la farmacia a comprar el primer suplemento que promete devolverle vitalidad a nuestra melena.

Sin duda, esta es una respuesta bastante lógica, sobre todo en un mundo hiperconectado donde el algoritmo nos bombardea constantemente con rutinas de belleza, frascos de biotina y fórmulas milagrosas de Hair, Skin & Nails. Y cómo no iba a ser así, si figuras globales e icónicas de la cultura pop como Hailey Bieber, Gwyneth Paltrow o las Kardashians han normalizado la idea de que tener un pelo de alfombra roja es simplemente cuestión de elegir la pastilla correcta.

Yo misma he llegado a ser influenciada, ya que en algún momento probé la famosa biotina buscando un cambio que jamás vi, y hoy, tras pasar demasiado tiempo con el pelo tirante recreando el peinado de moda clean look, noto cómo la tracción y el moño diario han cobrado factura en ciertas zonas.

El problema es que nos han vendido una narrativa bastante lineal, aunque atractiva: ves el pelo caer, buscas qué suplemento tomar porque asumes automáticamente que tu cuerpo sufre una deficiencia y listo. Sin embargo, la biología capilar no funciona así de fácil.

Por eso, antes de gastar dinero en vitaminas que tal vez tu cuerpo no necesita ni puede aprovechar, es importante saber por qué se está cayendo el cabello.

Se te cae el pelo: ¿realme n te te falta u n a vitami n a?

En el momento en el que el pánico se apodera de la rutina frente al espejo y te preguntas si esto es normal o te vas a quedar sin pelo, lo primero que hay que entender es que el ciclo capilar tiene sus propias reglas. Según el dermatólogo tricológo Raphael Mejía, de Clínica Internacional, todos perdemos cabello diariamente, y en una persona sana se considera normal entre 50 y 100 cabellos al día.

Los suplementos genéricos no curan la caída cuando el verdadero origen es hormonal, estrés o una falta específica de nutrientes. (Foto: Instagram)

Por lo tanto, el problema no radica en obsesionarse con contar cada hebra que se desprende, sino de detectar un quiebre en la normalidad. “Cuando la cantidad se dispara de golpe, el pelo se empieza a afinar de manera evidente o aparecen zonas concretas con una pérdida notoria de densidad, acompañadas a veces de picazón, inflamación o descamación del cuero cabelludo, es importante someterse a una evaluación médica”, aseguró el experto a Somos.

Además, esto es clave porque en una persona sana con una alimentación equilibrada, una deficiencia nutricional pura no es la causa más frecuente de la caída de pelo. El problema va mucho más allá, ya que la pérdida capilar puede estar detonada por múltiples factores ajenos a las vitaminas, tales como antecedentes genéticos, factores inmunológicos, determinados medicamentos, enfermedades, estrés físico o emocional, pérdida rápida de peso o dietas muy restrictivas.

En el caso particular de las mujeres, por ejemplo, existen etapas biológicas y hábitos muy concretos que desequilibran el estado nutricional y se reflejan directamente en el cabello. La doctora Shilpi Khetarpal, dermatóloga de Cleveland Clinic, señaló que en mujeres con menstruaciones abundantes, el hierro puede bajar y aparecer anemia, lo que puede contribuir a la caída. A esto se suman los cambios drásticos del embarazo y el posparto, donde las fluctuaciones hormonales frenan y luego liberan masivamente el ciclo capilar.

Aquí es donde automedicarse deja de ser inofensivo para convertirse en un riesgo real, pues consumir suplementos por cuenta propia puede generar efectos secundarios. Como advirtió el doctor Mejía, altas dosis de algunos suplementos como la biotina provocan variaciones en la hormona tiroidea, modificando sus valores y simulando hipertiroidismo, así como alteran hormonas que pueden retrasar el diagnóstico de un infarto de miocardio.

Por eso, antes de lazarte a tomar cualquier cápsula que promete resultados “milagrosos”, el abordaje debe ser clínico y riguroso. Para identificar la causa principal, es necesario indagar sobre el historial, la dieta y los medicamentos consumidos.

Asimismo, el médico debe realizar una tricoscopía —una exploración clínica no invasiva del cuero cabelludo— para observar características invisibles a simple vista. Y solo cuando existe una sospecha clínica fundamentada se deben solicitar análisis de laboratorio para medir niveles clave como la vitamina D, la B12, el hierro y el zinc.

Esto es lo que n ecesita el folículo capilar

No existe una vitamina universal para solucionar por sí sola la caída, ya que la expresión popular de “vitamina para el pelo” simplifica demasiado la compleja biología del crecimiento capilar. Como precisó el doctor Mejía, el folículo necesita una adecuada disponibilidad de nutrientes, proteínas y energía para funcionar, pero en ese proceso también intervienen de forma determinante los factores genéticos y hormonales.

Antes de automedicarte con vitaminas que pueden tener efectos adversos, el único camino seguro para combatir la caída del cabello es el diagnóstico de un especialista en tricología.

Por eso, si una persona no padece una deficiencia real, tomar más vitaminas no significa que vaya a producir más cabello. Los suplementos solo tienen un papel fundamental cuando existe un déficit o una situación particular que justifique su uso.

Esto se comprende mejor al analizar qué necesita realmente la raíz del pelo. El hierro, por ejemplo, interviene en la síntesis de ADN y su restitución clínica prolonga la fase de crecimiento; de igual manera, la vitamina D es crucial en pacientes con deficiencia comprobada y sospecha de caída por estrés o alopecia areata. Por su parte, el zinc se emplea para revertir la deformidad del tallo piloso, mientras que la reposición de la vitamina B12 corrige la falta de oxigenación en la raíz.

Pero entre todos los nutrientes, la biotina (vitamina B7) ocupa el trono de la popularidad, aunque la realidad científica difiere mucho de la promesa comercial. Mejía destacó que, si bien participa en procesos metabólicos y es necesaria para el organismo, “la evidencia no respalda que tomar biotina haga crecer más el cabello en personas sanas que no tienen una deficiencia”. Su utilidad clínica se limita estrictamente a errores congénitos del metabolismo o a deficiencias severas adquiridas, por lo que consumirla de manera automática solo porque se cae el pelo rara vez soluciona el problema de fondo.

“Tomar suplementos no compensa una mala alimentación, ya que se puede consumir multivitaminas y aun así presentar pérdida capilar si no se cubren las necesidades energéticas básicas, demostrando que lo verdaderamente importante es corregir el desequilibrio nutricional de fondo y no añadir suplementos sin una indicación médica específica”, aclaró la doctora Nandy Vega, directora médica de Mapfre Perú.

Gomitas de “Hair, Ski n & N ails” y coláge n o: ¿vale n la pe n a o so n solo marketi n g?

En el pasillo de la farmacia o en el feed de Instagram, la oferta es irresistible: gomitas de sabores, péptidos de colágeno en polvo y frascos marcados con la promesa de Hair, Skin & Nails. Sin embargo, la brecha entre el marketing y la evidencia científica es mucho más ancha de lo que sugiere el empaque

“Aunque algunas fórmulas combinan nutrientes que participan activamente en la salud capilar —como la biotina, el zinc o la vitamina C—, esto no significa que todas las personas los necesiten ni que el producto solucione la raíz del problema. Si la causa es un déficit de hierro, un desajuste tiroideo, estrés, el posparto o una alopecia hereditaria, una gomita no va a resolverlo”, sostuvo la dermatóloga Shilpi Khetarpal.

Si realmente necesitas un tratamiento, debes recordar que el pelo crece a un ritmo de un centímetro por mes; por eso, los cambios reales y visibles tardan hasta medio año en reflejarse en el espejo.

El colágeno, uno de los ingredientes estrellas de esta tendencia, es un ejemplo claro de este fenómeno. Pese a la enorme publicidad que le atribuye el milagro de densificar la melena, la realidad médica es tajante: “no existe evidencia sólida hasta el momento que el colágeno genere una mejoría en los problemas de pérdida de cabello”, afirmó de forma contundente el endocrinólogo Fernando Quinto, de SANNA San Borja.

A esta falta de respaldo se suma un peligro latente: la idea errónea de que las vitaminas son inofensivas y de que “más es mejor”. Mezclar suplementos capilares con multivitamínicos diarios puede sobrecargar el organismo sin darnos cuenta. En este sentido, el doctor Mejía alertó que superar las cantidades requeridas no solo genera efectos adversos, sino que el exceso prolongado de nutrientes, como la vitamina A, el selenio o el zinc puede favorecer la caída de cabello en lugar de frenarla.

La biotina, aunque generalmente se tolera, en dosis altas interfiere con determinados análisis de laboratorio. Por ello, estos productos de venta libre jamás deben utilizarse a la ligera. “En caso de que un especialista confirme la necesidad de un tratamiento con algún suplemento, la dosis y la duración deben personalizarse de acuerdo con el grado de deficiencia y la causa específica. La suplementación debe ser individualizada y, una vez corregida la falla de origen, el médico determinará si es necesario continuarla o suspenderla”, resaltó el dermatólogo tricológo.

¿Cuá n do empieza n a hacer efecto los supleme n tos capilares?

El cabello tiene un ciclo de crecimiento lento, por lo que los resultados no son inmediatos. En términos generales, según el doctor Daniel Saez, de la Universidad Científica del Sur, la caída suele empezar a disminuir entre los dos y tres meses, pero el crecimiento visible tarda de tres a seis meses, ya que el pelo crece alrededor de un centímetro al mes.

Eso no significa que todas las personas deban tomar suplementos de manera indefinida. El tiempo depende de la causa, de la pauta indicada y de la evolución del paciente. Lo fundamental es establecer desde el principio cuándo se va a reevaluar si la estrategia está funcionando.

Al final del día, el mayor error no es gastar en el frasco equivocado, sino caer en la tentación de la automedicación. Como reiteró el doctor Raphael Mejía, tomar polivitamínicos o suplementos capilares a ciegas no solo expone al organismo a riesgos de toxicidad folicular o alteraciones en los análisis de laboratorio, sino que retrasa peligrosamente el diagnóstico y el inicio de tratamientos verdaderamente efectivos para condiciones como la alopecia androgenética o patologías cicatrizales.

No existe un tratamiento universal ni una gomita milagrosa para la salud capilar. La regla de oro es una sola: acudir a un dermatólogo especialista en tricología, ponerle nombre y apellido a la causa real mediante una tricoscopía y analíticas específicas, y recibir un abordaje médico diseñado a la medida de lo que tu pelo necesita.