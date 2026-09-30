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Resumen

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Las redes sociales y las famosas nos muestran una perfección inalcanzable a base de gomitas y biotina, pero la realidad biológica de tu cabello dista mucho de lo que dicta el marketing digital.
Las redes sociales y las famosas nos muestran una perfección inalcanzable a base de gomitas y biotina, pero la realidad biológica de tu cabello dista mucho de lo que dicta el marketing digital.
Por Milenka Duarte

Cuando vemos más cabello de lo habitual en la ducha o notamos que hemos perdido densidad en zonas como las sienes, la reacción de muchos de nosotros es correr a la farmacia a comprar el primer suplemento que promete devolverle vitalidad a nuestra melena.

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