Sin embargo, también existen otras celebridades —y pacientes— que se ven frescos, descansados y armónicos, sin que nadie pueda señalar exactamente qué se hicieron, siendo rostros que simplemente envejecen mejor, no distinto. Incluso algunas figuras públicas, como Katy Perry, han hablado abiertamente de intervenciones puntuales. Por ejemplo, la cantante estadounidense contó en una entrevista con Refinery29 que recurrió a pequeñas inyecciones de relleno en la zona de las ojeras para verse menos cansada, sin buscar cambiar sus rasgos ni verse diferente.

Es por eso que, en un contexto donde los rellenos están más disponibles que nunca y la tendencia del “menos es más” convive con el exceso, entender cuándo el ácido hialurónico rejuvenece y cuándo empieza a jugar en contra se vuelve clave.

Lo que el ácido hialurónico puede hacer (y lo que no)

El ácido hialurónico es, en esencia, una sustancia que ya existe de forma natural en nuestro organismo. Tal como explicó Vladimir Medina, docente de la carrera de medicina humana de la Universidad Científica del Sur a la web de Somos, se trata de un polisacárido presente en la piel que tiene la capacidad de retener agua y que cumple funciones estructurales, hidratantes y biomecánicas, las cuales le ayudan a mantener su hidratación, elasticidad y firmeza.

Por otro lado, cuando se utiliza con fines estéticos, el ácido hialurónico se presenta como rellenos en forma de gel reticulado, diseñado para actuar como un implante temporal. En este caso, su función principal es restaurar volúmenes perdidos, mejorar la hidratación profunda y aportar soporte a los tejidos de aquellas zonas que han pedido estructura.

El problema no es el ácido hialurónico, sino el exceso. La acumulación de relleno puede alterar las proporciones faciales, generar volúmenes artificiales y borrar rasgos que definen la expresión natural.

“Cuando se aplica correctamente, el rostro se ve más armonioso, con volúmenes equilibrados, contornos suaves y una piel más luminosa. Se atenúan arrugas y se redefine la estructura de ciertas zonas como pómulos o labios, sin exageraciones. Decir que un resultado “refresca y no transforma” significa que la persona sigue viéndose como ella misma, pero con un aspecto más descansado y natural. No se trata de cambiar facciones, sino de recuperar vitalidad, suavizar sutilmente signos de cansancio y resaltar la mejor versión de uno mismo, sin que se note que hay algo “hecho”, aseguró la doctora Lorena Castillo, cirujana plástica de la Clínica Angloamericana.

Sin embargo, también es importante entender sus límites, ya que el ácido hialurónico no es permanente ni detiene el envejecimiento. De acuerdo con la experta, su duración suele oscilar entre seis meses y dos años y depende de factores como la marca utilizada (ya que existen distintas densidades y grados de reticulaciones), la zona tratada —especialmente las más móviles que lo reabsorben antes—y el metabolismo de cada paciente.

Otro punto clave a considerar es que, si bien es un material biocompatible y, en la práctica clínica, se considera temporal, dado que se degrada y se absorbe de manera natural con el tiempo, algunos estudios sugieren que pueden quedar microtrazas residuales en ciertos tejidos. Por eso, Óscar Cruz, cirujano dermatológico de la Clínica Internacional advirtió que ante estos posibles remanentes, lo más recomendable es no retocar de manera automática, sino evaluar si el rostro realmente necesita más soporte.

¿Dónde empieza un buen resultado?

Para Fiorella Inga, médico cirujana y CEO de Inluxury, Centro Médico de Bienestar Integral, el punto de partida siempre debe ser un diagnóstico integral. Analizar la estructura ósea, los compartimentos grasos, la calidad de la piel, la dinámica muscular y las proporciones faciales permite comprender qué necesita realmente cada rostro. A esto se suma la revisión de antecedentes de rellenos previos y de las expectativas del paciente. “Sin este diagnóstico anatómico preciso, no es posible garantizar ni naturalidad ni seguridad en el tratamiento”.

Desde esta base diagnóstica se define el plan terapéutico. En este sentido el doctor Medina enfatizó que la cantidad de ácido hialurónico no responde a un número estándar de jeringas o mililitros. “En medicina estética no tratamos zonas, tratamos personas. La edad, el grado de envejecimiento, la anatomía facial y el objetivo del tratamiento determinan cuánto producto utilizar y cómo distribuirlo. Por ello, un enfoque preventivo o de frescura requiere cantidades pequeñas y estratégicas, mientras que una reposición estructural o una proyección ósea, por ejemplo, de mentón, pómulo o corrección de pérdidas importantes de volumen, puede demandar más cantidad, idealmente planificadas en etapas. Pensar en “dosis universales” es un error conceptual que va en contra de la medicina personalizada”.

La naturalidad no depende de cuántos mililitros se aplican, sino del criterio médico. Un buen diagnóstico, una indicación correcta y saber cuándo no tratar son claves para un resultado exitoso.

En definitiva, la zona correcta también es clave para que el resultado sea armónico. Shilpi Khetarpal, dermatóloga de Cleveland Clinic, señaló que el ácido hialurónico puede aportar naturalidad en áreas como labios, mejillas, mandíbula, mentón, pliegues nasolabiales o la zona infraorbitaria, siempre que exista una indicación médica real. Sin embargo, no todas las alteraciones estéticas se benefician del relleno: ciertas ojeras causadas por grasa prominente o pigmentación no mejoran con ácido hialurónico.

De igual manera, el inicio de un resultado exitoso implica saber decir que no. Según Orión Pizango, médico dermatólogo, existen situaciones en las que el tratamiento no debería realizarse, incluso si el paciente lo solicita:

Pacientes con expectativas irreales.

Personas que buscan rasgos que no corresponden a su estructura facial.

Contraindicaciones médicas, como ciertas enfermedades autoinmunes activas o infecciones locales.

Ausencia de indicación anatómica real.

Pacientes con signos de dismorfia corporal.

“En estos casos, decir “no” también es parte de la ética médica que permite proteger tanto al paciente como al resultado final”, recalcó el médico.

Cuando el relleno deja de rejuvenecer

En la medicina estética contemporánea, aunque el ácido hialurónico se ha consolidado como una herramienta clave para restaurar volumen y frescura facial, su uso indiscriminado ha dado lugar a un fenómeno cada vez más discutido: el overfilling. De acuerdo con la doctora Castillo, esto ocurre cuando se aplica en exceso, distorsionando las facciones y generando un resultado poco natural. Este problema no responde únicamente a grandes volúmenes inyectados en una sola sesión, sino también a la suma progresiva de pequeños retoques realizados sin una evaluación integral.

A esta problemática se suma un contexto regulatorio complejo. “A pesar de que el artículo 4 de la Ley 32118 (2024) establece que la aplicación de rellenos faciales es un acto médico realizado por médicos cirujanos colegiados que cuente con la especialidad correspondiente o capacitación específica en la materia, la ausencia de reglamentación impide su ejecución y fiscalización a nivel nacional. Esta “zona gris” facilita la venta indiscriminada de insumos e incrementa el riesgo de malas praxis. Ante este vacío legal, el criterio médico ético es la única barrera de seguridad: el profesional tiene la potestad de rechazar un procedimiento si no es clínicamente recomendable, independientemente del deseo del paciente”, sostuvo la doctora María del Carmen Martínez, cirujana plástica del Centro Especializado Cirugía Plástica Martínez.

Desde el punto de vista técnico, el rostro pierde proporción cuando se rompe el equilibrio entre la estructura ósea, la grasa profunda y el contorno mandibular. El doctor Óscar Cruz mencionó que el exceso de relleno, especialmente en el tercio medio e inferior, es el principal responsable de la pérdida de armonía. Además, el ácido hialurónico puede migrar con el tiempo, sobre todo en zonas de alta movilidad como los labios. Si el producto es demasiado denso, se coloca superficialmente o en exceso, la acción muscular puede desplazarlo y generar relieves que no estaban presentes al inicio.

Por eso, es importante considerar la edad adecuada para iniciar estos tratamientos. La cirujana plástica de la Clínica Angloamericana indicó que alrededor de los 30 años puede tener sentido comenzar, dado que disminuye la producción natural de colágeno y ácido hialurónico. No obstante, insistió en la moderación, pues un uso precoz o excesivo puede generar acumulación innecesaria y una dependencia estética que aleja al paciente de resultados auténticos.

Cuando un resultado deja de verse natural, corregir a tiempo es fundamental. Entender cuándo disolver, cuándo esperar y cuándo replantear el abordaje permite recuperar la armonía facial sin seguir sumando producto.

“Es fundamental comprender que el envejecimiento facial no se debe únicamente a la pérdida de volumen. Los cambios óseos y la flacidez cutánea tienen un papel determinante. Cuando la caída de los tejidos es significativa, añadir más relleno solo agrava el problema, haciendo el rostro más pesado. En esos casos, el ácido hialurónico deja de ser suficiente y debe ceder espacio a tecnologías de tensado o, con honestidad médica, a la cirugía”, subrayó Óscar Cruz.

¿Revertir sus efectos es posible?

En la mayoría de los casos, según Lorena Castillo, sí es posible revertir los efectos de un relleno con ácido hialurónico, siempre que el procedimiento sea evaluado y realizado por un profesional capacitado. Cuando un resultado no es satisfactorio —ya sea por exceso de volumen, asimetría o un efecto artificial— puede corregirse mediante el uso de hialuronidasa, una enzima que descompone el ácido hialurónico al romper sus cadenas, permitiendo que el organismo lo absorba y elimine de forma controlada. El procedimiento suele ser sencillo, con resultados visibles en poco tiempo y molestias leves.

No obstante, como precisó la doctora Inga, aunque el relleno puede disolverse, el tejido no siempre regresa exactamente a su estado previo, ya que intervienen factores como la respuesta biológica del paciente y el tiempo transcurrido desde la aplicación. En situaciones más complejas—por ejemplo, cuando existen fibrosis o irregularidades persistentes—, la disolución puede no ser suficiente y requerir tratamientos complementarios o, de forma excepcional, procedimientos quirúrgicos menores, aclaró Castillo.

En cuanto a su seguridad, la hialuronidasa es considera un método confiable cuando se utiliza correctamente. Puede afectar mínimamente al ácido hialurónico natural del cuerpo, pero este se regenera con el tiempo, recuperando el equilibrio de los tejidos. Asimismo, tras la disolución, la experta advirtió que se debe esperar al menos dos semanas antes de volver a aplicar ácido hialurónico, período necesario para que la inflamación disminuya y la zona se estabilice, garantizando así un nuevo tratamiento más seguro y preciso.

Teniendo en cuenta todo ello, el doctor Orión Pizango nos recuerda que: “El éxito del ácido hialurónico radica en la moderación: rejuvenece cuando respeta la anatomía y la proporción, mientras que envejece cuando intenta exagerar lo que el rostro no necesita”.