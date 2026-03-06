Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En los últimos años, el ácido hialurónico pasó de ser un recurso médico poco conocido a ocupar el centro de la conversación estética. Hoy no solo promete rejuvenecer, sino también genera uno de los mayores miedos contemporáneos: perder la identidad facial o caer en el temido “pillow face”. Sin duda, las redes sociales han amplificado esta preocupación al mostrar rostros que, con el paso del tiempo, se volvieron irreconocible. Probablemente uno de los casos más comentados sea el de la socialité Kylie Jenner, quien durante años ha sido cuestionada por los cambios drásticos en su apariencia, los cuales suelen demostrarnos hasta dónde puede llegar un tratamiento cuando se pierde el límite entre corregir y transformar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.