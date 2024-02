En el mundo de la belleza, hay un procedimiento estético que ha ganado bastantes adeptos por lo sencillo y sutil que es: el relleno facial. Miles de celebridades han recurrido a algún tratamiento de este tipo para armonizar sus facciones y/o combatir los signos del envejecimiento. En muchos casos pasa casi desapercibido y lo único que vemos es un ‘glow up’ que luce de lo más natural. En otros, puede ocasionar el ‘pillow face’: el controversial y temido efecto que según las redes sociales sería lo que hizo que Kylie Jenner, la menor de las Kardashian, se vea prácticamente como la mayor.

Lo vimos en Madonna, Nicole Kidman, Kristin Davis y muchas más famosas que no pudieron ocultar ante las cámaras el temible efecto que se desencadenó en sus rostros al abusar de los procedimientos estéticos desde su juventud. Esta vez, Kylie Jenner es quien habría sufrido las consecuencias del ‘pillow face’ en plena Semana de la Moda de Alta Costura en París. A pesar de que fue alabada por su clean look protagonizado por un maquillaje natural para asistir en primera fila del desfile de Jean Paul Gaultier, la celebridad de tan solo 26 años se vio envuelta en una lluvia de críticas al verse mucho mayor de lo que realmente es. Las especulaciones sobre su envejecida imagen no se hicieron esperar y puso a volver en tema de discusión a los temidos efectos de los tratamientos estéticos de moda como el relleno facial.

(Fotos: X @thedollscom)

¿Qué es el efecto ‘pillow face’?

Traducido literalmente al español como “cara de almohada”, el ‘pillow face’ es el efecto inflamatorio en el rostro a causa de productos de relleno , como el ácido hialurónico. Así lo define Catherine Córdova, dermatóloga y fundadora de Dermática, quien a su vez, revela que el ‘pillow face’ se puede dar de dos formas: al usar mucha cantidad de relleno (más de la que el paciente necesitaba) o al aplicarlo en zonas donde generalmente hay demasiada absorción de tejido.

Si bien tener la cara hinchada luego de usar relleno puede deberse al abuso y la mala ubicación del relleno, también puede ser el caso de una reacción del producto con otras condiciones del cuerpo, según cuenta la especialista. También, gracias a la dermatóloga, pudimos derribar uno de los grandes mitos (y temores) sobre el uso del relleno facial: colocarte relleno de ácido hialurónico no hará que se te inflame la cara. “Puede pasar en casos aislados, pero no es lo más frecuente”, aclara.

En el caso de suceder una reacción inflamatoria a causa del relleno, se trataría de una responsabilidad compartida entre el médico y el paciente. Para algunos, de estos, es difícil aceptar el envejecimiento como un proceso inevitable, por lo que recurren a tratamientos estéticos como este para intentar borrar definitivamente cualquier signo de la edad, cuando en realidad se debería abordar como un tratamiento para reafirmar la juventud y restaurar algunas zonas dañadas.

“Pasa, por ejemplo, con la arruga de los surcos nasogenianos (las líneas que se marcan de la nariz a la comisura de los labios). Hay pacientes que no entienden que el tener esa arruga no está mal. Se aplica el relleno para que la piel esté más tensa y se disimule la intensidad, mas no para desaparecer la arruga completamente”, explica.

¿Cómo evitarlo?

No hay una edad exacta para realizarse rellenos faciales por estética (para mejorar la apariencia de los labios, ojeras, pómulos, nariz y más). Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta la finalidad al momento de tomar la decisión. Si se trata de un fin preventivo, la doctora de Dermática recomienda aplicar ácido hialurónico a la edad en que se comiencen a notar signos de envejecimiento. “La mayoría empieza alrededor de los 25 años”, afirma.

Por otro lado, si se busca realzar o modificar algunas facciones (como la famosa rinomodelación o la armonización facial), se puede hacer desde la juventud. “El ácido hialurónico se puede usar tranquilamente. Se puede retocar anualmente a lo largo de varios años”, cuenta. Es más, bien usado, el ácido hialurónico puede ser un gran aliado. Además de ralentizar el envejecimiento y modificar la estructura del rostro, también puede ayudar en la reducción de cicatrices de acné o quemaduras.

Por último, lo mejor del ácido hialurónico es que se puede revertir . Si se aplicó demasiado o no se hizo de la manera adecuada, se puede diluir con hialuronidasa, la enzima que funciona como antídoto al degradar el ácido hialurónico facilita la absorción natural del producto, según la experta en dermatología.

¿La mejor forma de evitar sufrir un efecto indeseado a largo plazo? Realizar cualquier procedimiento estético siempre con un médico experto que utilice los productos adecuados. “A veces el doctor, por contentar al paciente, aplica más relleno del que debería”, revela. Así, por abusar del relleno, lo que más se verá son las caras inflamadas hasta el punto de verse deformadas, los ‘pillow face’.

Como contamos, los efectos negativos del mal uso del ácido hialurónico pueden revertirse, pero no lo exenta de complicaciones. “Hoy en día hay muchas personas, no doctores, que aplican ácido hialurónico y hacen que se vuelva peligroso. El modo de aplicación también puede traer complicaciones que van desde el ‘pillow face’ hasta necrosis ”, revela la especialista.

Finalmente, no está demás decir que los procedimientos estéticos no son un juego. De jugar a la ruleta rusa con la aplicación de productos peligrosos como los biopolímeros, podría generar una reacción tan terrible que podría ser muy tarde para hacer algún arreglo. Por eso, la dermatóloga recomienda acudir siempre con médicos expertos y seguir las indicaciones para lograr el efecto deseado y mantenerlo por un largo tiempo.