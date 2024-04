Al igual que la comida, los cosméticos expiran. El labial al que le agarraste cariño, la paleta de sombras que te regalaron u otro producto de belleza que aún guardas con la esperanza de utilizar para crear un fantástico look algún día podría haber llegado al final de su vida desde hace mucho tiempo y muy probablemente no te habrías dado cuenta. De la mano de una experta, te explicamos todo lo que debes saber sobre el proceso de caducidad de tu maquillaje y los efectos que podrían generar en tu piel si los usas.

Cuando le agarras cariño a una prenda, puedes guardarla hasta que llegue el momento ideal para utilizarla (así sean muchos años) y se mantendrá casi intacta. No pasa lo mismo con los cosméticos. Al ser productos elaborados a base de una mezcla de ingredientes (tanto naturales como químicos), se enfrentan a un proceso de deterioro y descomposición tras un corto tiempo desde su fabricación y primer contacto externo.

Aún así, a simple vista, puede ser difícil distinguir si un producto de belleza ha caducado. No todos los cosméticos presentan señales claras de vencimiento como la aparición de moho. Incluso algunos pueden lucir aparentemente perfectos e intactos aunque los hayas tenido por años. Si eres de las que los guardaban e incluso utilizaban porque aún tenían buen aspecto, tenemos malas noticias para ti: usar cosméticos caducados puede traer graves consecuencias en tu piel, ya sea a corto o largo plazo .

(Foto:Freepik)

Consecuencias de usar maquillaje vencido

De acuerdo a Catherina Córdova, dermatóloga y fundadora de Dermática, el maquillaje vencido puede generar diversas reacciones alérgicas al entrar en contacto no solo con la piel. Te puede dar picazón, dermatitis y acné en el rostro . Conjuntivitis o infección en el ojo (en el caso de sombras, delineadores u otro producto similar). De igual manera, puede ocasionar dermatitis y posible caída del pelo en pestañas y cejas por usar máscaras de pestañas, geles o sombras de cejas vencidas. Y en las mucosas y los labios se pueden producir reacciones alérgicas por labiales o bálsamos vencidos aunque estos no tengan mal olor, moho u otras señales visibles.

Así mismo, los productos para el cuidado de la piel también expiran. Estos pueden producir reacciones similares o incluso peores a las del maquillaje vencido en la piel. “Ácidos como el retinol, salicílico o vitamina C podrían desestabilizarse mucho y producir reacciones alérgicas”, afirma la experta.

Si has usado o estás usando algún cosmético vencido, puede que te preguntes ¿y ahora qué hago? “Si hasta el momento no has presentado reacciones alérgicas, has tenido suerte”, afirma la experta. En este caso, se recomienda solo observar la piel y hacer el cambio de rutina. Si presentas acné, dermatitis, picazón u otra reacción alérgica, debes acudir inmediatamente al dermatólogo . Por supuesto, todo viene acompañado de un détox de cosméticos: desecha aquellos que ya hayan vencido o presenten signos tempranos de deterioro como cambio en el color y olor (o presencia de moho), en la textura o composición, efectos negativos al maquillarte, entre otros.

(Foto:Freepik)

¿Cómo saber cuándo vence un cosmético?

Soltar es difícil. Sobre todo si se trata de maquillaje que luce en perfectas condiciones aunque en realidad esté vencido. De acuerdo a la experta, para evitar cometer el error de utilizar un cosmético vencido y enfrentarnos a las negativas consecuencias, es importante verificar y diferenciar la fecha de vencimiento y el PAO (Period After Opening, periodo de duración de un producto después de ser abierto) . Por ejemplo, aunque un producto tenga fecha de vencimiento el 2025, pero su PAO es de 3 meses y lo abres en abril del 2024; caducará en julio del 2024. En casos así, deberás regirte por el periodo de duración después de abrir un producto (ojo, no utilizar por primera vez, sino abrir).

En líneas generales, los productos líquidos como bases, correctores, rubores en barra, geles o similares duran menos que los polvos y compactos(Ambos en un rango de 1 a 2 años). Las máscaras de pestañas, 6 meses. Las sombras de ojos, de 2 a 3 años. Los labiales, de 1 a 3 años, un rango amplio pues depende de diversos factores (recomendable evaluar constantemente si hay cambios en textura, color y olor). Y en cuanto a cosméticos ecológicos o naturales, la duración es mucho menor en comparación a los químicos ya que no tiene preservantes que extiendan su tiempo de vida (rango no superior a los 6 o 12 meses).

(Foto:Freepik)

¿Cómo conservar los cosméticos?

Aunque la línea de vida de los cosméticos es relativamente corta, debes hacer lo mejor para conservarlos en buen estado durante el tiempo que duren. Estos son algunos consejos para cuidarlos adecuadamente: