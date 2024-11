Muchos tomaron la decisión en pandemia, mudarse, dejar el barrio, no es sencillo; sin embargo, verse encerrados frente al mar pintaba muchísimo mejor que en la ciudad. Este fue el caso de la nutricionista Maca Bustamante quien es residente de Punta Hermosa desde el momento en que se decretó el encierro en marzo de 2020: “Mucha gente se iba de Lima porque estaban haciendo todo virtual, el colegio, el trabajo. Punta Hermosa se empezó a activar bastante en el sentido de que empezaron a abrir negocios, se veía más tránsito de gente y más movimiento en las playas”, recuerda Maca sobre aquellos años de pandemia.

Diego Muñoz, Sofia Mulanovich, Sumy Kujon y Maca Bustamante (Maca Wellness) se encontraron en el malecón de Punta Hermosa para esta sesión de fotos. / Giancarlo shibayama

Cuatro años después, esa intensidad persiste. Familias enteras continúan viviendo en el sur y matriculan a sus hijos en colegios de distritos cercanos como Chorrillos. Cada vez hay más oferta inmobiliaria, opciones de alquileres por Airbnb, más restaurantes, tiendas de moda, y pronto dos grandes centros comerciales.

Maca nos comenta que desde octubre o noviembre ya comienza a sentirse el movimiento. Lo percibe cada vez que sale a correr por el malecón con Kona, su perrita, una verdadera puntahermosina de pelo ondulado que se crio en el balneario desde bebe. “Le encanta la arena y el mar. Al principio era un poco miedosa, pero ahora se mete y disfruta de verdad”. Luego de activarse la vida en Lima, Maca pasa algunos días en la capital donde atiende sus consultas; pero siempre regresa al hogar.

La nutricionista Maca Bustamante (@macawellness) pasa sus días en punta hermosa junto a su fiel Kona y su esposo. Algunos días viaja a Lima por trabajo. / Giancarlo shibayama

Ninguno conocer mejor las bondades de vivir entre las olas que nuestra campeona mundial de surf Sofía Mulanovich, el personaje más reconocido del sur chico. Nadie lo duda, Sofía es la leyenda viva de Punta Hermosa, el balneario donde la criaron sus papás y surfeó sus primeras olas. “He vivido en Punta Hermosa toda mi vida. Mis papás se mudaron aquí hace muchos años y, la verdad, les agradezco mucho por esa decisión y por habernos criado aquí. Es hermoso el estilo de vida que te da el mar”. Y esa misma paz que le dieron sus padres es la que Sofía quiere transmitir a sus dos pequeños, Martín y Theo. “Ellos están superfelices, veo que les encanta también este estilo de vida y tal vez hagan lo mismo con sus hijos”.

De mayo a noviembre viven la serenidad de una playa que descansa en invierno. En temporada de verano “es una locura”, acota Sofía. “Hay un montón de gente, pero tiene su encanto, hay más vida. Somos una comunidad bastante fuerte. Muchos hemos crecido juntos, somos surfistas y hemos aprendido el respeto por las olas y el deporte”.

En Punta Hermosa, Sofía Mulanovich tiene una plaza con su propio nombre: Plaza Sofía. Sus postres favoritos son el alfajor y la torta de La Marmita. Otros de sus lugares favoritos son Gloria, Don Nico, Nina Pacha, Natural energy y Vida Market. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Apostar por el cambio

Entre quienes encontraron en el reciente crecimiento de las playas del sur una oportunidad de negocio está el chef Diego Muñoz, quien se mudó junto a su familia a la playa Pulpos durante la pandemia: “En invierno estamos prácticamente solos. Nuestro parque es la playa, sacamos a nuestros perritos y tratamos de disfrutarlo lo más que podemos”.

Además de Navegante (@navegante.peru) en Punta Hermosa, Diego Muñoz es chef de Oroya (España), Popular (EE.UU.), y pronto Puna (Costa Rica) y Nina (República Dominicana). / Per Tomas Kjaervik

Pero no solo de paz ni de correr olas vive el hombre. Diego, gestor de restaurantes internacionales, tiene su propia apuesta en Punta Hermosa, a unos 15 minutos de su casa. Se llama Navegante y es de los más concurridos en esta zona del sur. “Tenía planificado abrir algo en Lima, pero con el tráfico me desanimé y encontré este local en Punta Hermosa. No es un restaurante, no es una cebichería, podría estar en cualquier lugar”. Los insumos de Navegante son de la zona, las verduras llegan de Pachacámac, además tiene una huerta y una granja con conejitos y cerdos. El mar le da lo demás. Pescadores locales suelen llevar las más frescas corvinas, chitas y lenguados. En invierno no cierran el local, afortunadamente tiene clientes todo el año.

La diseñadora de moda Sumy Kujon veranea en San Bartolo hace 29 años. En 2022, decidió mudarse allí con su familia. / Giancarlo shibayama

Un poco más al sur, en San Bartolo, la diseñadora de moda Sumy Kujon cambió Lima por este encantador pueblo del sur desde el año 2023; sin embargo, hace casi tres décadas que lo visita. No es para menos, su esposo nació en este mar. “He venido a San Bartolo de soltera, casada, con mis hijas y en todos los cambios que dio mi vida. Salir de Lima siempre fue una opción debido a lo desgastante que es, demoré en decidirme por mi trabajo, pero no ha sido complicado”, nos dice la diseñadora. Sumy tiene una oficina en Miraflores y su casa está en San Bartolo, ella ha logrado equilibrar su vida profesional con la familiar en ambos lugares. “El trabajo creativo es mucho más rico en la playa porque hay más naturaleza y silencio. Diseñar y crear frente al mar le suma mucho a mi vida, es realmente un privilegio”.

Ante el crecimiento del balneario, Sumy siente que era inminente la aparición de grandes centros comerciales. “Todo progreso tiene sus pros y contras. Como mamá y por comodidad, me alegra tener un supermercado cerca, un banco... Solo espero que los comercios locales no se vean perjudicados y que pronto haya un centro de salud, una clínica”, recalca.

Estamos ante un nuevo panorama de nuestras playas más cercanas a Lima, de cambios inminentes que mantienen a la expectativa a los amantes de sus atardeceres. //

Además… ¿Pensando en mudarte al sur? -7 mil soles mensuales es el precio base para alquilar un departamento de tres dormitorios en Punta Hermosa durante la temporada de verano. -15% se reduce el precio del alquiler de una casa o departamento de playa fuera de la temporada de verano, entre abril y noviembre. -30% más de búsquedas para alquilar o comprar una casa de playa se registraron este 2024, en comparación con el año anterior. -6 mil soles mensuales, en promedio, cuesta alquilar un departamento o casa en los distritos de San Bartolo y Punta Negra. -8 mil soles es el valor aproximado del metro cuadrado en Punta Hermosa. El precio varía de acuerdo a la ubicación: frente al mar aumenta notablemente.