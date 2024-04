Las tendencias de moda vienen y van, pero la de las transparencias parece que llegó para quedarse. En medio del furor por el uso de prendas que aluden a la desnudez y realzan la silueta femenina, Rosalía decidió retomar el control sobre su cuerpo (luego de aquel traumático momento de manipulación de su imagen con IA) vistiendo una polémica armadura: la tendencia de las transparencias. Una declaración de moda que volvió a sacar a relucir la tensión en torno al polémico movimiento ‘Free The Nipple’.

Rosalía desata polémica al ‘semi’ desnudo en Los Ángeles

Durante una reciente salida nocturna de un restaurante italiano en Los Ángeles, Rosalía apostó por un look que desató toda una ola de polémicas. Segura de sí misma y de lo que representa este llamativo look; llevó el pelo suelto, lentes negros y pantalones negros de cuero para volver a encarnar su lado Motomami y desafiar los límites de lo tradicional al atreverse a lucir una camisa de encaje blanco que dejaba traslucir sus pezones.

Por supuesto, las fotografías de los paparazzis no se hicieron esperar, al igual que la ola de críticas negativas en redes que no solo empezaron a calificar su elección de vestuario como “vulgar”, sino que incluso le adjudicaron un presunto estado de ebriedad. Aún así, también recibió reacciones positivas e incluso palabras de apoyo y admiración por reclamar el poder sobre su propio cuerpo, pues recordemos que hace unos meses la cantante catalana fue víctima del ‘deepfake’ de desnudos generados por IA a raíz de la manipulación de una de sus fotos.

Pezones al descubierto: ¿de qué trata el movimiento #FreeTheNiple?

Esta declaración de moda por parte de Rosalía se alinea al discurso del famoso #FreeTheNipple, un movimiento iniciado por la cineasta y activista Lina Esco, quien tras luchar por dos años para que se logre publicar su largometraje homónimo centrado en un grupo de mujeres jóvenes protestando contra los tabúes sobre el pecho femenino en las calles de Nueva York, decidió convertirlo en un movimiento que rápidamente dio la vuelta al mundo.

El movimiento tuvo un gran impacto, pero no era nuevo. Aunque no tenía una denominación o discurso sobre el que sustentarse, los pezones al descubierto y su relación con la moda se puede reconocer en icónicos momentos en la cultura pop a inicios de los años 2000. En la pantalla, lo lideró la fashionista Rachel Green en la serie Friends con sus tops sin brasier y siguió la pauta el icónico grupo de amigas de la serie Sex And The City con sus glamorosos outfits sin brasier. En la vida real, una de las pioneras del uso de los controversiales y populares ‘naked dress’ con propósito fue la actriz Rose McGowan, quien tras haber sido atacada sexualmente por Harvey Weinstein, decidió que su primer look público tras el incidente sería en los VMA’s de 1998 con el fin de retomar el control sobre su cuerpo y quitarle el morbo sexual luciendo un vestido transparente que dejó ver sus pechos.

La realidad superó la ficción y así continuó hasta luego de la publicación del polémico largometraje: la lucha dejó de ser exclusivamente político social y pasó al terreno legal. En diversos países alrededor del mundo, muchas mujeres fueron arrestadas e incluso llegaron a ser encarceladas por protestar y sumarse a campañas con el pecho desnudo en honor al movimiento. En Estados Unidos, por ejemplo, diversos estados consideran un acto de ofensa criminal la exposición de la areola femenina. Y si nos trasladamos a un territorio más amplio y nuevo, las redes sociales, plataformas como Facebook e Instagram censuran únicamente la imagen del pezón de la mujer y no el del hombre, reforzando el tabú de la sexualización del cuerpo femenino . Ante esta problemática que ha logrado escudarse tras las denuncias de usuarios anónimos en línea que lograron que los pezones de las mujeres y el hashtag #FreeTheNipple sean considerados contenido pornográfico al infringir normas comunitarias; el movimiento también ha tenido que adaptarse a la era digital utilizando herramientas o estrategias que le permitan continuar en pie de lucha de forma sutil.

El #FreeTheNipple en la actualidad

Hoy, este movimiento tiene un nuevo aliado: la moda. Sutil pero transgresora, la moda se ha convertido en una especie de plataforma para visibilizar las problemáticas en torno a las desigualdades de género y el cuerpo femenino. A través de la tendencia del uso de transparencias tanto en eventos especiales como en el día a día, la lucha volvió a ponerse en agenda con el fin de acabar con la sexualización del pecho de la mujer. Esta vez, liderada por celebridades que como Rosalía no temen apostar por un look diario con transparencias o como Florence Pugh, quien se alineó al movimiento a través del revelador vestido que usó en el afterparty de los últimos Premios Oscar.

“Estamos tan aterrados del cuerpo humano que ni siquiera podemos ver a mis dos lindos pequeños pezones detrás de una tela de una forma que no sea sexual. Necesitamos seguir recordando a todos que hay más de una razón para que existan los cuerpos de las mujeres” dijo la actriz luego de ser criticada por mostrar sus pezones debajo de un vestido rosa en una alfombra roja en el 2022.

Con esta misma premisa en mente, no solo más celebridades se sumaron a esta liberadora tendencia; sino también, diversas marcas de lujo alrededor del mundo. En las últimas Semanas de la Moda, los protagonistas fueron vestidos, blusas y tops transparentes así como piezas superiores que resaltan el pecho femenino y los pezones. Una tendencia que hasta conquistó el rubro de la ropa interior con la nueva línea de brasieres con pezones falsos integrados de Skims, la marca de ropa de Kim Kardashian.

Este 2024 se cumplen 10 años de la publicación del histórico largometraje Free The Nipple (y más del inicio del movimiento) que sacudió las tradicionales normas sociales que durante siglos condenó al pecho de la mujer como un indecente símbolo sexual. Si bien aún continúa generando polémica y opiniones enfrentadas, lo cierto es que mostrar los pezones forma cada vez más parte de la cotidianidad en el mundo de la moda gracias a las oportunidades que brinda el surgimiento de nuevas tendencias.

