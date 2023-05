Se estima que 5 de cada 10.000 personas tienen lupus, según informó el Ministerio de Salud. Esta enfermedad de causa desconocida afecta la calidad de vida de las personas e, incluso, puede llegar a causar la muerte debido al daño de diversos órganos, si no es tratada de manera adecuada. Por ello, el Día Mundial del Lupus es la fecha ideal para concientizar a las personas sobre los cuidados que deben tomar al padecer esta condición.

El lupus es una enfermedad inflamatoria y autoinmune. Este padecimiento se genera cuando el mismo organismo ataca células sanas, lo cual puede generar múltiples problemas de salud. A pesar de que esta enfermedad no tiene cura, puede ser controlada. Con un tratamiento, se pueden evitar los episodios de malestar intenso que genera el lupus.

Para conocer más sobre esta enfermedad, Bienestar conversó con el Dr. Manuel Ugarte-Gil, investigador de la Universidad Científica del Sur (UCSUR) y reumatólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, quien nos compartió los datos más importantes sobre el lupus.

¿Cuáles son los efectos que el lupus tiene en el organismo?

Para conocer los efectos del lupus en el organismo de una persona, es fundamental tener en cuenta que es una enfermedad autoinmune. “Este mal se activa debido a que las defensas no reconocen nuestros órganos y, al tomarlos como un elemento extraño, los atacan”, estableció el Dr. Ugarte-Gil.

Debido al ataque que reciben nuestros órganos, esta enfermedad puede generar distintos compromisos en el cuerpo. Entre los síntomas, los más frecuentes son el dolor en las articulaciones y los músculos. Asimismo, es común presentar cansancio y fatiga. Por otro lado, en cuanto a los efectos físicos de esta afección, se puede observar rojez en la piel, caída de cabello y mayor sensibilidad al sol.

En ese sentido, el lupus se caracteriza por presentar episodios, más conocidos como brotes, los cuales son momentos en los que los síntomas empeoran. Entre ellos, los que más se presentan son fatiga, fiebre, afectación al riñón, dolor e hinchazón de las articulaciones y, como se mencionó previamente, enrojecimiento de la piel. El objetivo del tratamiento, a pesar de que la enfermedad no puede ser eliminada en su totalidad, es lograr manejar estos brotes y mejorar la calidad de vida del paciente.

¿En qué consiste la remisión de lupus?

Es preciso recalcar que actualmente el lupus no cuenta con una cura definitiva. No obstante, se puede lograr una remisión. “La remisión no es sinónimo de cura. Sin embargo, es un estado donde hay ausencia de actividad, tanto en síntomas como en exámenes auxiliares. Para lograrla, el paciente debe recibir un tratamiento y medicación”, especificó el doctor.

El especialista precisó que la diferencia entre la cura y la remisión radica en que, en el segundo caso, es posible que la enfermedad se reactive. “En el caso de un paciente curado, no es posible que se reactive la enfermedad, a diferencia de uno en remisión. De todas maneras, la remisión representa un buen avance para la persona afectada”, enfatizó.

“La remisión se ha asociado con un menor riesgo de presentar reactivaciones, hospitalizaciones, nuevas complicaciones (daño) y con una mejor calidad de vida”, agregó el Dr. Manuel Ugarte-Gil. El experto hizo hincapié en la existencia de la remisión y lo positivo de la misma, pues indica que es improbable conseguir una cura definitiva para el lupus a corto plazo.

Algunos síntomas del lupus, como la fatiga, influyen en el desempeño laboral de las personas

¿Cuál es el tratamiento que se debe llevar para el lupus?

En primer lugar, el experto hizo énfasis en que, para identificar el tratamiento ideal para el paciente, se deben analizar los síntomas y efectos que presenta en su organismo. “El acceso a los medicamentos es clave para garantizar la calidad y esperanza de vida de las personas. A pesar de ello, es de suma importancia indicar que, en países como Perú, el diagnóstico puede tardar muchos años, lo que retrasa el inicio del tratamiento”, resaltó Ugarte- Gil.

En palabras del investigador de la UCSUR, lo más común es recibir hidroxicloroquina, medicamento en pastillas que ayuda a controlar la enfermedad y manejarla. También, cabe afirmar que, en nuestro país, existen cinco medicamentos formalmente aprobados, de los cuales tres no se encuentran disponibles a nivel nacional. En el Perú, los que sí se pueden adquirir son la prednisona y la hidroxicloroquina. “Los otros tres remedios, los cuales son belimumab, anifrolumab y ciclosporina, no se encuentran en venta aquí”, adicionó.

¿Cómo afecta el lupus a la vida diaria de las personas?

Según una reciente investigación de la Universidad Científica del Sur, liderada por el Dr. Manuel Ugarte-Gil, la calidad de vida y la fatiga influyen en el desempeño laboral de las personas con lupus. Asimismo, los resultados mostraron que los síntomas de esta enfermedad pueden ocasionar mayor porcentaje de ausentismo (faltar al trabajo), presentismo (afectación de la productividad laboral por estar enfermo) y deterioro general de la productividad laboral.

En esa línea, es importante confirmar que la mayoría de personas que viven con lupus son jóvenes y adultos jóvenes económicamente activos, por lo cual pueden verse afectados en su vida laboral. “En adición a eso, la enfermedad está más presente en jóvenes mujeres de 20 a 40 años y, debido a los efectos físicos, esta afección puede terminar generando problemas de autoestima”, concluyó el experto de la UCSUR.