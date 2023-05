Esta es la mejor vitamina para nuestro cerebro, según una experta de Harvard

Las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para sus procesos metabólicos y para complementar la nutrición de los seres humanos. Estas nos aportan energía y muchos otros beneficios, sin embargo, sin su presencia, el cuerpo no aprovecharía los nutrientes que estas nos brindan. Entre los órganos beneficiados, se encuentra el cerebro, pues es fundamental, ya que controla el habla, la inteligencia y los movimientos voluntarios.

Pues bien, desde la Universidad de Harvard aseguran que de las 13 vitaminas esenciales, la “mejor” es la B porque hace que el cerebro permanezca joven y saludable. Así lo asegura la doctora Uma Naidoo, autora del libro This is your brain on food (Lo que la comida le hace a tu cerebro), a la investigación de la universidad.

Vitamina B-9 o ácido fólico

La profesora Naidoo explica que hay 8 tipos de vitaminas B, pero de la que más habla es de la B-9 o conocida como ácido fólico. Todas las vitaminas de este grupo cuentan con un elemento que ayuda a nuestra capacidad cognitiva, haciendo que las posibilidades de padecer Alzheimer u otras enfermedades similares sean mucho menores.

Otros beneficios de la vitamina B-9:

Ayudan a formar glóbulos rojos.

Contribuyen a una función inmunitaria saludable.

Son hidrosolubles, por lo que se pueden perder en el agua de cocción.

Cuando se toman en exceso, se eliminan por la orina.

Se encuentra en una cantidad sumamente variada de alimentos.

¿En qué alimentos se encuentra la vitamina B-9?

Según la Clínica de la Universidad de Navarra, estos son los alimentos que poseen vitamina B-9. Por cada 100 gr, el contenido se expresa en microgramos:

Alimentos Cantidad de vitamina B9 Soja 240 Semillas de girasol 227 Hígado 192 Garbanzos 180 Acelgas, espinacas 140 Maní, almendas y avellanas 96 - 110 Rabanito 90 Col o repollo 79 Guisantes verdes 78 Nueces 77 Coliflor 60 Pistacho 58 Queso de cabra y Roquefort 50 Turrones y mazapanes 48 Naranja, mango 37 - 36 Lentejas 35 Lechuga, berenjena, espárrago 30 - 34 Palta 30 Melón, kiwi 30 Tomate 28 Choclo 26 Salmón 26 Huevos 25 Pizzas 24 Champiñones y setas 23 Harina de trigo 22 Pan integral 22 Plátano, mandarina 21 - 22 Dátiles 21 Nabo 20 Frambuesa 20 Quesos de bola, Gruyére y Emmental, manchego 20 Cangrejo 20 Patés 19 Langosta 17 Cebolla, cebolleta y pepino 16 Arenques, sardinas 16 Queso gallego 15 Atún y bonito 15 Pez espada 15 Ostras 15 Pescado empanado y pastel de pescado 15 Mayonesa comercial 14 Alcachofas, calabaza, calabacín 13