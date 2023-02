Angela T era una señora muy alegre, y como toda abuela, le encantaba darle regalos a sus nietos, además siempre esperaba con ansias las festividades para tener a toda su familia reunida. Conforme pasaban los años, los problemas familiares iban apareciendo, Angela cumplió los 60 años y se volvió dependiente del cigarro; comenzó a olvidar cosas como quién asistiría a su casa ese día, cosas que para la familia parecían simples. Poco a poco se fue olvidando de otras cosas más relevantes.

Los meses siguieron pasando, hasta el momento que ya no recordaba los nombres de sus familiares. Sus hijas, muy preocupadas, llamaron a un doctor y este les dijo que Angela tenía Demencia Senil, una enfermedad, que, según el especialista, iba a hacer que su cerebro poco a poco se vaya deteriorando. Pasaron 5 años de lucha constante y Angela tomó la decisión de irse de este mundo para descansar en paz, dejando a la familia sumamente triste. Ellos se quedaron con la idea de que Angela tenía Demencia Senil, pero no sabía que ese término no era muy acertado

Existen diferentes cuestiones acerca de la diferencia entre el Alzheimer y la Demencia Senil, por ello, Bienestar del Diario El Comercio conversó con Pilar Pozo, neuróloga y docente de la Escuela de Posgrado Wiener, quien nos aclara las diferencias entre ambas.

¿Qué es la Demencia Senil?

La demencia es una suma de síntomas, en donde se presenta una pérdida progresiva de las funciones, uno pierde la capacidad, no solo de la memoria, sino la mental: el cálculo del juicio, la conducta social afectiva, etc.

“Dentro de esta demencia, 60% de los casos que se dan son de Alzheimer, es decir, la enfermedad no se llama Demencia Senil, sino que hay varios tipos como la Demencia vascular, mixta, etc. A la que llamaban anteriormente, de esa manera era la que asociaban con la propia senilidad de envejecimiento, hoy por hoy sabemos que realmente eso no existe. No porque uno envejezca se va demenciar, eso no es real”, explica Pozo.

Cuando una persona tiene demencia como tal significa que pierde algunas funciones, no reconoce dónde está, no puede cuidarse solo ni lavarse solo, cosas que involucran la vida diaria. “No porque alguien envejece, significa que se está haciendo demente, conforme aumentaron los estudios se confirmó que eso no sucedía”, agrega.

¿Por qué se da la Demencia por Alzheimer?

El Alzheimer, según Pozo, puede iniciar entre los 60-65 años. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 50 millones de personas, entre las cuales el 60% (10 millones de personas, aproximadamente) son de esta enfermedad y el 8% son mujeres, mientras que el 5% son varones.

Cómo prevenir el Alzheimer.

Factores de riesgo:

Edad: Cuando uno envejece se van perdiendo ciertas capacidades mentales.

Cuando uno envejece se van perdiendo ciertas capacidades mentales. Genética: Si nuestra familia tiene tendencia a tener Alzheimer, lo más probable es que los otros tengan.

Si nuestra familia tiene tendencia a tener Alzheimer, lo más probable es que los otros tengan. Entorno: El cerebro es sociable, por lo que si no se mantiene activo, leyendo, aprendiendo cosas nuevas o conociendo personas, podría darse esta enfermedad.

“En el Alzheimer son tres factores, pero el principal es la edad. Si mi familiar ya tuvo Alzheimer y yo tengo problemas con mi entorno, yo tengo el doble de riesgo de tenerlo, sumado que tengo más de 60 o 65″, comenta la neuróloga.

Otros factores de riesgo:

Sobrepeso

Glucosa elevada.

Colesterol elevado.

Fuma excesivamente.

Consume bebidas alcohólicas.

Toma energizantes (Red Bull, Volt, etc.)

Consejos para cuidar la mente y prevenir Alzheimer

Según la experta, no hay un tratamiento exacto para el Alzheimer, pero lo más importante es cuidar el cerebro de la siguiente manera:

No consumir cigarro, alcohol en exceso ni enerizantes: Cuando somos jóvenes y consumimos esto, vamos a sentirnos más activos, sin embargo, el tiempo de vida útil va a ser poco. Tener una vida saludable: Dormir las horas adecuadas, comer sano, que no suba la glucosa, que no se tenga el colesterol elevado ni presión alta. Evitar el sedentarismo: El cerebro es un órgano social, el poder conversar, interactuar y hablar es importantísimo. Si nos aislamos perdemos actividad en el cerebro.

“La idea es que nuestro cerebro cree sinapsis, porque el Alzheimer ocurre cuando no hay esta conexión. Si yo las mantengo lo mejor posible, con lectura, socialización, aprender cosas nuevas, aprender un deporte, junto con mi tratamiento, estoy haciéndole la lucha este tipo de enfermedad. El objetivo es llegar a los 60 habiendo creado varias conexiones neuronales”, finaliza.