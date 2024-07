Sin embargo, lo que debió ser una negociación amable se está convirtiendo en un escándalo mediático en el que incluso las esposas de los principales involucrados han tomado protagonismo innecesario. A continuación, respondemos cinco interrogantes que todo hincha peruano se está haciendo en estos momentos en los que el futuro cercano del delantero es una incertidumbre.

1) ¿Por qué se negó a jugar ante Alianza Lima?

El episodio que empezó toda esta novela ocurrió el último sábado en el estadio Mansiche de Trujillo. En el inicio del Torneo Clausura, César Vallejo recibió a Alianza Lima. Y en el transcurso del segundo tiempo, las cámaras de la Liga 1 captaron el momento en el que Guillermo Salas, técnico del club trujillano, intentaba convencer a Paolo Guerrero de ingresar al campo para sustituir a alguno de los titulares. Sin embargo, el ‘9′ le indicó que no podía. Luego, ya sentado en el banco, le explicó a su compañero José Carvallo el por qué de su postura.

“Claro, yo le dije que podía, podía estar y todo, pero yo les informé. Le dije que no podía jugar y él me dijo ‘habla con él, y ya hablé con él y se le informó” , señaló el delantero.

¿Qué pasó? Fuentes de este Diario informaron que Paolo pidió salir del club argumentando razones deportivas. Su decisión se la comunicó al presidente Richard Acuña y también al propio técnico Salas. Aún así, optó por estar en el banco de suplentes pero con la condición de no tener minutos. Sin embargo, el entrenador quiso hacerlo entrar.

Por el momento, Guerrero entrena con el preparador físico del club de manera particular y en un horario diferente al de sus compañeros. Y lo hará así hasta que se solucione su situación contractual.

2) ¿Cuál es la postura de César Vallejo?

Cuando acabó el partido en Trujillo, con triunfo aliancista por 3-2, Richard Acuña, presidente de UCV, señaló que “no es negociable ninguna liberación de Paolo Guerrero después de esto” y amenazó con que “si no quiere seguir aquí, lo que se viene es su retiro” . Si había alguna negociación, se quebró tras el encuentro.

Y lo que vino en los últimos días empeoró todo. La esposa del directivo, Brunella Horna, increíblemente se refirió al tema. Y aunque sus palabras no ayudan en nada a la situación -todo lo contrario- sí muestran lo que sería la postura actual de UCV: “Si es que él se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, no lo va a dar, no lo va a ceder, no va a pasar eso. Si eso pasa con cualquier jugador, tienes que pagar tu penalidad”.

Lamentablemente, mientras Paolo y Acuña han preferido en estos momentos guardar silencio, Ana Paula Consorte, pareja del goleador, salió a responder señalando que Paolo ya había comunicado su deseo de jugar y que su presencia en el partido ante Alianza no iba a cambiar nada. “(Ellos) le pidieron que vaya por lo menos a acompañar al equipo y solo se fue porque tu marido se lo pidió, pero estaba clarísimo que no jugaría. Son mentirosos y ahora se hacen las víctimas desentendidas”, señaló.

Asimismo, este último martes 16 de julio, el club, a través de sus redes sociales, emitió un comunicado contando lo sucedido y señalando que “se le ha remitido las obligaciones correspondientes a fin de no vernos afectados con penalidades contractuales asumidas, dentro de ellas, con los auspiciadores que confían plenamente en este proyecto deportivo”. Este Diario pudo confirmar que Richard Acuña habría pedido el pago de un millón de dólares al delantero por rescindir su contrato de manera unilateral. Mientras tanto, el técnico Guillermo Salas decidió no contar más con él.

Comunicado de César Vallejo sobre Paolo Guerrero. (Foto: César Vallejo)

3) ¿Por qué César Vallejo no quiere liberarlo tan fácilmente?

La respuesta es simple: Paolo Guerrero es su jugador emblema. Más allá de que apenas jugó nueve de los 25 partidos que disputó el equipo en el 2024 y solo marcó tres goles, para el club trujillano el goleador histórico es el primer paso para un proyecto que tiene como finalidad crecer y estar a la altura de los grandes. Paolo es el goleador histórico de la selección peruana y tiene una gran carrera en el extranjero, por lo que su sola presencia atrae marcas.

Además, este Diario supo e informó en su momento que la institución Poeta le ofreció un contrato astronómico económicamente con el que lo convirtió en el futbolista mejor pagado en la historia del fútbol peruano. Se habla de 120 mil dólares mensuales.

4) ¿Cuándo se cierra el libro de pases en la Liga 1?

De acuerdo a las bases de la Liga de Fútbol Profesional, ente organizador de la Liga 1, el libro de pases en el fútbol peruano cerrará el 31 de agosto. Hasta ese momento los clubes tienen la posibilidad de dejar partir jugadores y fichar. Paolo corre contra el tiempo.

Paolo Guerrero Sus números en César Vallejo Partidos: 9 (6 por Liga 1 y 3 por Copa Sudamericana) Minutos: 658 Goles: 3 (todos por Liga 1) Asistencias: 1 Amarillas: 3

Se perdió diez partidos en lo que va del año por lesiones: inflamación del pie (1), sobrecarga muscular (2) y desgarro muscular (7).

5) ¿Es cierto el interés de Alianza Lima por Paolo Guerrero?

De momento no hay ningún acercamiento entre el delantero y Alianza Lima, el club del que es hincha confeso. De hecho, fuentes confiables de este Diario indicaron que no habrá ningún tipo de conversación con otros clubes hasta que se solucione la situación contractual.

Eso sí, si Paolo Guerrero logra desvincularse del club trujillano, podría firmar por cualquier otro equipo de la Liga 1, ya que no ha disputado ningún minuto del Torneo Clausura.