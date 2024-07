¿Sientes picazón o ardor constantemente en los ojos? Según el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), el 40% de los peruanos sufre del síndrome del ojo seco, una condición que afecta la película lagrimal, la capa de lágrimas que cubre y protege la superficie de los ojos. Por lo tanto, es fundamental no pasar por alto estos síntomas, así como saber cómo prevenir esta enfermedad. En esa línea, conversamos con tres especialistas sobre el tema para conocer más sobre esta enfermedad ocular.

“El ojo seco es una enfermedad en la cual el paciente no produce suficientes lágrimas o, si las genera, estas no tienen la calidad adecuada. Si una persona no fabrica suficientes lágrimas, sus ojos no tendrán la lubricación necesaria. Como consecuencia, sus párpados empezarán a rozar y se formarán algunos problemas, como úlceras, fotofobia, ardor y picazón”, explicó Roberto Orihuela, químico farmacéutico y Director Técnico de Laboratorios Lansier.

De acuerdo con la Sociedad Americana de Oftalmología, la calidad de las lágrimas se mide por los elementos que poseen. Si estas no cuentan con la combinación adecuada de elementos o la película lagrimal no es como debería ser, también puede darse un caso de ojo seco. “La película lagrimal está compuesta por tres capas. Primero está la capa grasosa, que es la parte exterior de la película lagrimal. Luego, está la capa acuosa, que es la parte media de la película lagrimal. Finalmente, se encuentra la capa mucosa, que es la capa interior de la película lagrimal”, publicó la reconocida institución.

La película lagrimal está compuesta por tres capas. (Foto: Sociedad Americana de Oftalmología)

¿Cuáles son los síntomas del síndrome del ojo seco?

Conforme al Dr. Ángel Zelada Lorenzo, cirujano oftalmólogo y docente de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, los síntomas del síndrome del ojo seco pueden incluir los siguientes:

Ojos irritados

Ardor y sensación de cuerpo extraño

Visión borrosa

Fatiga visual

Dificultad para leer o realizar tareas visuales prolongadas

“Cabe mencionar que el síndrome del ojo seco puede ser confundido con otras afecciones oculares debido a que algunos de sus síntomas pueden superponerse con síntomas de otras enfermedades”, explicó el especialista. Entre aquellas enfermedades se encuentran las siguientes:

Conjuntivitis : Provoca enrojecimiento ocular, secreción y sensación de picazón.

: Provoca enrojecimiento ocular, secreción y sensación de picazón. Alergias oculares : Causan enrojecimiento, picazón y lagrimeo.

: Causan enrojecimiento, picazón y lagrimeo. Defectos en la superficie ocular : Ocasionados por lesiones o traumatismos en la córnea o en la superficie del ojo.

: Ocasionados por lesiones o traumatismos en la córnea o en la superficie del ojo. Blefaritis : Inflamación de los párpados que puede provocar síntomas como enrojecimiento, picazón y sensación de ardor.

: Inflamación de los párpados que puede provocar síntomas como enrojecimiento, picazón y sensación de ardor. Síndrome de Sjögren: Esta enfermedad autoinmune puede causar sequedad en los ojos y en la boca, siendo un diagnóstico importante a considerar si se sospecha de síndrome del ojo seco severo y persistente.

“Es importante realizar una evaluación completa por parte de un profesional de la salud ocular para determinar el diagnóstico correcto y recibir el tratamiento adecuado. Los oftalmólogos pueden realizar pruebas específicas, como el test de Schirmer, para medir la producción de lágrimas y ayudar a diferenciar el síndrome de ojo seco de otras condiciones similares”, añadió el docente de la USIL.

Tipos de ojo seco, según la Clínica de la Universidad de Navarra: Acuodeficiente: El ojo seco acuodeficiente es un tipo de ojo seco caracterizado por una disminución en la producción de lágrimas acuosas. Evaporativo: El ojo seco evaporativo es un tipo de ojo seco que se caracteriza por una disminución en la producción de la capa lipídica de las lágrimas o por una mayor evaporación de esta capa.

¿Quiénes son más proclives a padecer el síndrome del ojo seco?

La Dra. Claudia Pérez-Straziota, oftalmóloga de Cleveland Clinic, señaló que los adultos mayores y las que han pasado por la menopausia son más propensas al ojo seco. Otros factores de riesgo incluyen el clima, el tiempo frente a pantallas, el consumo de tabaco y las alergias.

“El uso de ciertos medicamentos también puede aumentar el riesgo, como aquellos para tratar la depresión, alergias, presión arterial, glaucoma, menopausia y dolor. Los anticolinérgicos, anticonceptivos orales y retinoides sistémicos también son riesgosos”, destacó.

Lo mismo aplica para ciertas condiciones neurológicas, oculares, autoinmunes y endocrinas. Además, algunas cirugías oculares como LASIK, cataratas y de córnea incrementan el riesgo de ojo seco.

“El ojo seco puede presentarse solo o junto con otras condiciones médicas como el síndrome de Sjögren, diabetes y enfermedades tiroideas”, recalcó la doctora.

Ángel Zelada añadió que los usuarios que utilizan lentes de contacto, especialmente si se usan por largos períodos, tienen mayor riesgo de esta afección debido a la reducción del flujo de oxígeno a la superficie del ojo. Lo mismo ocurre en ambientes secos o con aire acondicionado, que aumentan la evaporación de las lágrimas.

Los usuarios de lentes de contacto son proclives a padecer de ojo seco.

¿En qué consiste el tratamiento para manejar el síndrome del ojo seco?

“Aunque el ojo seco es una enfermedad crónica que no tiene cura, existen tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas del paciente. El tratamiento depende de la causa subyacente, por lo que es fundamental contar con el asesoramiento de un experto antes de seleccionar algún método en específico”, respondió la Dra. Pérez-Straziota.

De manera más específica, el Dr. Zelada Lorenzo enumeró los siete tratamientos principales para manejar los síntomas:

Lágrimas artificiales: Son gotas oculares para lubricar y humectar la superficie ocular. Geles y ungüentos oculares: Son líquidos más viscosos que las lágrimas artificiales, proporcionan alivio prolongado, especialmente útiles durante la noche en casos severos de ojo seco. Tapones oclusivos lagrimales: Son dispositivos que obstruyen parcial o completamente el drenaje de las lágrimas para mantener una película lagrimal más estable. Medicamentos antiinflamatorios: En ocasiones, se recetan gotas con antiinflamatorios o esteroides para disminuir la inflamación y estimular la producción de lágrimas. Tratamientos con luz pulsada intensa (IPL): Están dirigidos a las glándulas productoras de lípidos en los párpados para mejorar la calidad de las lágrimas. Cambios en el estilo de vida y hábitos visuales: Incluyen aumentar el parpadeo al usar pantallas, ajustar la configuración del monitor para reducir el deslumbramiento, descansar los ojos regularmente y evitar ambientes con aire seco cuando sea posible. Tratamientos específicos para la causa subyacente: En el caso de enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Sjögren, el tratamiento se enfoca en abordar esa condición subyacente.

El uso de lágrimas artificiales debe ser supervisado por un oftalmólogo. (Foto: National Eye Institute)

“Si no se trata adecuadamente, esta condición puede generar diversas consecuencias negativas para la salud ocular y la calidad de vida, como daño en la córnea y la conjuntiva, lo que incrementa el riesgo de infecciones oculares o úlceras corneales. De igual modo, representa un mayor riesgo quirúrgico”, resaltó el Dr. Zelada.

Roberto Orihuela declaró que, según su experiencia, algunos pacientes acuden al oftalmólogo cuando el problema ya es severo y, en muchos casos, ya han probado tratamientos caseros que no han resultado efectivos. “La falta de información y la automedicación son problemas serios que complican el diagnóstico y tratamiento adecuado”, expresó el químico farmacéutico.

¿Es posible prevenir el síndrome del ojo seco?

El QF. Orihuela hizo énfasis en que el impacto del ojo va más allá de la incomodidad física, ya que puede afectar el rendimiento laboral, la capacidad de concentración y, en última instancia, la calidad de vida del paciente. Con eso en mente, el Director Técnico de Laboratorios Lansier compartió las siguientes recomendaciones:

Realizar pausas regulares de 20 minutos durante el uso de pantallas digitales para descansar la vista.

Mantener una hidratación adecuada, bebiendo suficiente agua a lo largo del día.

Utilizar humidificadores en ambientes secos para mantener la humedad adecuada.

Evitar corrientes de aire directo en los ojos, como el aire acondicionado, ventiladores y calefacciones.

Usar lágrimas artificiales o colirios recomendados por un oftalmólogo para mantener la lubricación ocular.

Proteger los ojos del sol con gafas adecuadas para reducir la exposición a los rayos UV.

Hacerse chequeos oculares regulares al menos una vez al año para detectar y tratar a tiempo cualquier problema de salud visual.

“Cuidar la visión, especialmente en un entorno laboral donde se utilizan pantallas con frecuencia, es de suma importancia para prevenir problemas oculares relacionados con la fatiga visual y el síndrome de ojo seco”, aseguró el Dr. Zelada. El oftalmólogo también hizo hincapié en la importancia de parpadear frecuentemente para mantener la superficie del ojo lubricada y reducir la evaporación de las lágrimas.