El ojo seco es una irregularidad ocular en la que el ojo produce una cantidad de lágrimas insuficiente, muy relacionado con los cambios hormonales en el caso de las mujeres, así como por su mala calidad o rápida evaporación, generalmente provocado por alteraciones en las glándulas de Meibomio (DGM).

Estas glándulas, que se encuentran en los párpados y segregan lípidos (grasas), son las encargadas de lubricar la superficie ocular y evitar que se evapore la película lagrimal, lo que se conoce como Disfunción de las Glándulas de Meibomio.

El ojo seco causado por la mala lubricación e hidratación del ojo – cuando no hay cantidad suficiente de lágrimas o estas no son de buena calidad –, ocasiona molestias que afectan en el día a día como, por ejemplo, irritación, escozor, enrojecimiento, sensación de quemazón o no poder eliminar las pequeñas partículas o microrganismos que entran en el ojo y mantener una buena visión.

Por ello, El Comercio conversó con el oftalmólogo César Bernilla, quien trabaja en OftalmoSalud, para que nos indique cómo se identifica a un paciente que sufre de ojo seco.

“Los síntomas de ojo seco son muy diversos, el más común el famoso “cansancio visual”, que muchos los atribuyen a una mala medida de la vista, pero lo primero es pensar en ojo seco. Otros síntomas incluyen: irritación, ardor, sensación de cuerpo extraño (algunos dicen como si raspara al parpadear), dolor tipo hincada, dolor tipo opresivo (algunos lo refieren como si te hubiesen tirado un golpe sobre el ojo), disminución de la agudeza visual de manera fluctuante e intermitente, lagrimeo, prurito, entre otros”, señala el oculista.

¿Cómo es su tratamiento? César Bernilla nos señala lo siguiente: “El tratamiento depende mucho del tipo y grado de ojo seco que se padece. Lo mas común es el uso de lubricantes artificiales, lubricantes en gel. Luego se pueden agregar corticoides, inmunomoduladores, antihistamínicos y suero autólogo. También hay procedimientos como colocar tapones lagrimales, láser de ojo seco, etc.”.

Es preciso señalar que si no se trata de manera adecuada el ojo seco, los síntomas empeoran hasta la formación de úlceras en la córnea, las cuales si se infectan podrían dañar partes internas del ojo y la respectiva pérdida visual permanente.

¿Cómo prevenir padecer de ojo seco?

Dependiendo las causas, efectivamente se puede prevenir. Lo más común es el mal hábito que adquirimos cuando hacemos actividades que demandan de nuestra concentración. Mejorar nuestro parpadeo, hacer descansos cada cierto tiempo, etc. Pero lo más importante es acudir a nuestro oftalmólogo de confianza y no pensar que el uso de anteojos es la cura de todos nuestros males.

Luego agregó: “Se ha visto un incremento en la consulta por causa de ojo seco, del cual muchas veces ya se tenía ciertos síntomas, pero al incrementar las horas del uso pantallas porque ahora se trabaja más o a cualquier hora (ya no hay horario), incremento del uso del celular y la TV. Además, incrementamos también el mal hábito de no parpadear de manera adecuada. A su vez hay que recordar que estamos en épocas de COVID y no debemos tocar nuestros ojos sin antes haber lavado nuestras manos. ya que es otra de las vías mas importantes para el contagio”.

Finalmente, César Bernilla nos da las siguientes recomendaciones para evitar padecer de ojo seco:

Cuando estemos trabajando, tomarnos un descanso usando la regla del 20-20-20: Cada 20 minutos, mueva los ojos para mirar un objeto a una distancia de al menos 20 pies (6 metros) durante al menos 20 segundos, lo cual relajará los músculos de la acomodación relajando así sus ojos aún más.

Es un poco como levantarse y estirarse, excepto que esto es estirar los pequeños músculos de los ojos que se están esforzando para concentrarse en algo cercano.

A medida que las personas envejecen, los músculos de los ojos deben esforzarse más para enfocar de cerca, por lo que si tiene más de 40 años, las gafas de lectura pueden aliviar la tensión en los ojos. Configure su pantalla correctamente: asegúrese de mirar nivelado o ligeramente hacia abajo en la pantalla de una computadora.

Cuando miras hacia arriba, tus ojos están más abiertos, el párpado superior se abre un poco más, por lo que terminas teniendo la parte inferior del ojo más expuesta al aire. Mirar constantemente hacia abajo, por otro lado, puede provocar tensión en el cuello.

