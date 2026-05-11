Resumen

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Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Agencia Andina)
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Por Redacción EC

El precio del dólar para este lunes 11 de mayo es de S/3,4341 con una baja de 0,01% informó Bloomberg.

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