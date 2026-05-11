El precio del dólar para este lunes 11 de mayo es de S/3,4341 con una baja de 0,01% informó Bloomberg.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el viernes 8 de mayo?

El tipo de cambio cerró el viernes 8 de mayo en S/3,4370 según el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda tuvo una variación de 230 puntos básicos.

Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada la oferta provino por los no residentes y por parte del BCR que dejó vencer Swaps Cambiario Venta por S/200 millones.

En ese sentido, el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,4310 y un precio máximo de S/3,4460. En el mercado se negoció US$138 millones a un precio promedio de S/3,4403.