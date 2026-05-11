El precio del dólar para este lunes 11 de mayo es de S/3,4341 con una baja de 0,01% informó Bloomberg.
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Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.
¿En cuánto cerró el dólar el viernes 8 de mayo?
El tipo de cambio cerró el viernes 8 de mayo en S/3,4370 según el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda tuvo una variación de 230 puntos básicos.
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Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada la oferta provino por los no residentes y por parte del BCR que dejó vencer Swaps Cambiario Venta por S/200 millones.
En ese sentido, el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,4310 y un precio máximo de S/3,4460. En el mercado se negoció US$138 millones a un precio promedio de S/3,4403.
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