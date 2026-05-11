El Gobierno, mediante el Decreto de Urgencia N° 003-2026, autorizó un rescate financiero de hasta US$2.000 millones para Petro-Perú destinados a compra de combustible e insumos necesarios para mantener el abastecimiento en el país.

“Se tiene por finalidad asegurar, de manera inmediata y excepcional, la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional, garantizando la seguridad energética del país y la estabilidad de las actividades económicas esenciales a nivel nacional”, se lee en el decreto.

La medida se da con el objetivo de mantener las operaciones de Petro-Perú y evitar riesgos de desabastecimientos de combustibles a nivel nacional. Se menciona además que, corresponderá a Proinversión informar anualmente al Ministerio de Energía y Minas (Minem) acerca de la situación operativa y financiera de la compañía.

De acuerdo con el documento, los recursos estarán destinados exclusivamente a financiar capital de trabajo, recomponer el stock de combustible y otros insumos para así cubrir servicios necesarios para la producción y suministro de hidrocarburos.

Asimismo, se autoriza al Ministerio de Energía y Minas a realizar pagos o transferencias financieras a favor de las entidades nacionales e internacionales con las que se suscriban los compromisos contingentes. La atención de estos compromisos, en ningún caso, afectará los fondos orientados a la electrificación rural. De igual forma, el Minem estará autorizado a asumir compromisos contingentes de corto plazo hasta por el monto de US$500 millones.

Cabe resaltar que como parte de la estrategia, el Ejecutivo autoriza a Petro-Perú a crear un vehículo de propósito especial (VPE), una estructura financiera separada que podrá captar nuevos recursos de manera individual o con participación de entidades nacionales o internacionales.