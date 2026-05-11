Resumen

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La medida se da con el objetivo de mantener las operaciones de Petro-Perú y evitar riesgos de desabastecimientos de combustibles a nivel nacional. Foto: GEC.
La medida se da con el objetivo de mantener las operaciones de Petro-Perú y evitar riesgos de desabastecimientos de combustibles a nivel nacional. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Gobierno, mediante el Decreto de Urgencia N° 003-2026, autorizó un rescate financiero de hasta US$2.000 millones para Petro-Perú destinados a compra de combustible e insumos necesarios para mantener el abastecimiento en el país.

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