Muchos trabajadores en Perú saben cuánto ganan en papel, pero pocos saben con exactitud cuánto llega a su cuenta cada fin de mes y por qué. Conocer ese número con precisión es el punto de partida para gestionar mejor la economía personal, negociar con fundamento y planificar tu futuro, señaló Buk Perú.

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“El desafío no es conocer la fórmula en abstracto, sino aplicarla correctamente a la situación particular de cada trabajador y su contexto: el mes del año en que te encuentras, tu sistema previsional, si tienes cargas familiares. Cada variable importa”, indica Jimmy Huatuco, jefe de Proyectos, Buk Perú.

¿Sueldo bruto o neto?

El sueldo bruto es la suma de todos los ingresos percibidos en el mes: el sueldo base pactado en el contrato más cualquier otro concepto remunerativo que corresponda en ese período, como comisiones, horas extras, asignación familiar o movilidad. El sueldo neto es lo que efectivamente depositan en tu cuenta, una vez aplicados los descuentos legales correspondientes.

Buk Perú explicó que las afectaciones legales no se aplican de la misma manera a todos los conceptos. Cada uno tiene una naturaleza particular que determina si está sujeto o no a descuentos, por lo que el cálculo correcto exige revisar concepto por concepto. Entre el bruto y el neto, si no se entienden estos descuentos, pueden generar confusión o incluso la sensación de que “algo está mal” en el recibo.

Para 2026, los descuentos obligatorios que afectan directamente al trabajador en planilla son:

AFP u ONP: el aporte al sistema de pensiones. Si estás en AFP, el descuento incluye el aporte obligatorio (10%), la comisión por flujo (varía según la AFP) y la prima de seguro. Si estás en ONP, el descuento es fijo: 13% de tu remuneración bruta.

el aporte al sistema de pensiones. Si estás en AFP, el descuento incluye el aporte obligatorio (10%), la comisión por flujo (varía según la AFP) y la prima de seguro. Si estás en ONP, el descuento es fijo: 13% de tu remuneración bruta. Renta de quinta categoría: un impuesto a la renta que aplica solo si tus ingresos anuales superan las 7 UIT (S/37,100 en 2026). Se retiene mensualmente de forma proporcional.

un impuesto a la renta que aplica solo si tus ingresos anuales superan las 7 UIT (S/37,100 en 2026). Se retiene mensualmente de forma proporcional. Asignación familiar: no es un descuento, sino un beneficio. Si tienes hijos menores de 18 años, tu empleador debe sumar a tu sueldo bruto el equivalente al 10% de la RMV (S/ 113 en 2026).

¿EsSalud o EPS le descuenta al colaborador?

Un dato que suele generar confusión: EsSalud representa el 9% de tu remuneración bruta, pero lo paga íntegramente el empleador. No aparece como descuento en tu boleta. Si tu empresa ofrece EPS como seguro complementario, el empleador asume el 6,75%. Este punto importa porque forma parte del costo total de contratarte, información relevante si alguna vez vas a negociar un ajuste salarial. Según Huatuco de Buk Perú, comprender el desglose del sueldo tiene consecuencias prácticas concretas:

Para negociar: saber cuánto equivale en bruto el neto que quieres alcanzar te da un argumento preciso frente a tu empleador.

saber cuánto equivale en bruto el neto que quieres alcanzar te da un argumento preciso frente a tu empleador. Para planificar: conocer tu neto real permite construir un presupuesto mensual sin sorpresas.

conocer tu neto real permite construir un presupuesto mensual sin sorpresas. Para proyectar: algunos descuentos, como la renta de quinta categoría, varían según el mes del año y los ingresos acumulados. Anticiparlo evita que el último trimestre del año te “caiga” una retención mayor.

“Con información clara y accesible, el trabajador pasa de ser un receptor pasivo de su boleta a ser un agente activo de su propia economía”, añadió el especialista.