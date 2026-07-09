Para 2026, los descuentos obligatorios que afectan directamente al trabajador en planilla son AFP u ONP, Renta de quinta categoría y Asignación familiar. Foto: GEC.
Para 2026, los descuentos obligatorios que afectan directamente al trabajador en planilla son AFP u ONP, Renta de quinta categoría y Asignación familiar. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Muchos trabajadores en Perú saben cuánto ganan en papel, pero pocos saben con exactitud cuánto llega a su cuenta cada fin de mes y por qué. Conocer ese número con precisión es el punto de partida para gestionar mejor la economía personal, negociar con fundamento y planificar tu futuro, señaló Buk Perú.

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