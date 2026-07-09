Freddy Solano González, renunció al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Su salida se da tras los cuestionamientos que afrontaba por supuestamente presentar un certificado falso para ser nombrado jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la confianza depositada en mi persona para integrar el Consejo de Ministros y conducir una cartera estratégica para el desarrollo del país”, se lee en el comunicado enviado al presidente del Perú, José María Balcázar.

Respecto a los cuestionamientos mencionados, señaló que han generado un escenario político y mediático que amenaza con desviar la atención de las prioridades que el país exige al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

“Los cuestionamientos formulados en los últimos días han generado un escenario político y mediático que, más allá de mi posición firme respecto de los hechos, amenaza con desviar la atención de las prioridades que el país exige al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, precisó.