Freddy Solano juró en el cargo el pasado 29 de mao. (Foto: Presidencia)
Freddy Solano juró en el cargo el pasado 29 de mao. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

Freddy Solano González, renunció al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Su salida se da tras los cuestionamientos que afrontaba por supuestamente presentar un certificado falso para ser nombrado jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.