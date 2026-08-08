El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, dijo que el Gobierno modificará su propuesta inicial y trasladará los feriados nacionales a los días lunes a partir del año 2027 como una de las primeras medidas económicas de su gestión orientadas a optimizar el calendario laboral peruano.

El titular del sector explicó que la propuesta consiste en mover al lunes más cercano aquellos feriados que caigan entre martes y viernes. Se precisó que las fechas de Navidad, Año Nuevo y Fiestas Patrias permanecerán inamovibles debido a su alto simbolismo nacional, al igual que la Semana Santa, que mantiene su estructura tradicional de jueves y viernes.

“Al principio pensamos que eran un viernes pero lo hemos pensado mejor es mejor pasarlos a un lunes porque muchas empresas todavía trabajan los viernes pero los sábados mucha gente trabaja los sábados y los bancos mismos operan los sábados por esa misma razón entonces es menos oneroso para la economía que nos movamos un lunes”, señaló a TVPerú.

Minutos antes en RPP, Cuba argumentó que el lunes es una opción superior al viernes considerando la dinámica laboral del país. El ministro indicó que mover los descansos al viernes afectaría las actividades de empresas, bancos y comercios que operan regularmente los días sábados.

“Hay muchas actividades empresariales que ocurren también los sábados, incluso los bancos mismos por esa misma razón abren los sábados. Si lo mueves un viernes, cortas ese sábado productivo también que lo que no queremos. Entonces el lunes es superior”, afirmó el ministro. Cuba añadió que pasar los feriados al inicio de la semana permitirá que las empresas mantengan una mayor continuidad operativa y evitará interrupciones en la cadena productiva nacional.

“Si es que es martes se va para lunes, si es que es miércoles se va para lunes, si es jueves se va para lunes, si es que es viernes se va para el lunes siguiente, de tal manera que no afectas a la economía y no cortas la cadena productiva”, reiteró

Mover los feriados para dinamizar el turismo y la economía según Elmer Cuba

La implementación de esta iniciativa permitirá la creación de hasta diez fines de semana largos anuales. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, esta previsibilidad favorecerá la planificación de las familias y permitirá que el sector turístico organice mejor sus servicios y contratos de personal temporal ante la demanda de viajes internos.

“Permiten tres beneficios: uno, permiten más gozar mejor el fin de semana familiar; dos, no afectan a la industria a los servicios porque no cortan la semana; y tres, el sector turismo podría verse beneficiado. Hay ganadores absolutos y no hay ningún perdedor por la movida”, dijo.

El ministro destacó que la intención no es aumentar ni disminuir el número de feriados, sino maximizar sus beneficios económicos. Señaló que existen registros donde se evidencia que la productividad cae significativamente cuando los feriados ocurren a mitad de semana, mientras que el esquema de lunes es una práctica internacional vigente en otros países.

Finalmente, Elmer Cuba precisó que para formalizar este cambio se requiere la emisión de un decreto supremo, por lo que confirmó que el nuevo esquema regirá plenamente desde el año 2027 para garantizar una adecuada transición y previsibilidad para todos los actores económicos del país.