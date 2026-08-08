El ministro Elmer Cuba dijo que mover los feriados a los lunes se comenzará a aplicar desde el 2027. (Foto: MEF)
El ministro Elmer Cuba dijo que mover los feriados a los lunes se comenzará a aplicar desde el 2027. (Foto: MEF)
Por Redacción EC

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, dijo que el Gobierno modificará su propuesta inicial y trasladará los feriados nacionales a los días lunes a partir del año 2027 como una de las primeras medidas económicas de su gestión orientadas a optimizar el calendario laboral peruano.