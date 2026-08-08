Petro-Perú adjudicó sus dos primeros inmuebles como parte del proceso de reorganización patrimonial y operativa de la empresa estatal. ProInversión realizó el viernes 7 de agosto la primera subasta pública de este grupo de activos no estratégicos y adjudicó dos de las cuatro propiedades ofrecidas por un monto total de US$1.179.105.

La subasta se desarrolló bajo la modalidad de sobre cerrado y los postores presentaron sus propuestas económicas por los inmuebles convocados. De acuerdo con las bases, la buena pro correspondió a las ofertas más altas que superaron el precio base establecido para cada propiedad.

Uno de los inmuebles adjudicados fue el Chalet Paillardelle, ubicado en San Isidro, que tenía un precio base de US$662.233,08 y recibió una oferta ganadora de US$779.100. De esta manera, el monto de adjudicación superó en US$116.866,92 el valor inicial.

El segundo activo vendido fue el ex Petrocentro Cañete, cuyo precio base ascendía a US$200.000. La propuesta ganadora alcanzó los US$400.005, con lo que prácticamente duplicó el monto establecido para iniciar la subasta.

Los otros dos inmuebles que conformaban este primer paquete no lograron ser adjudicados. Se trata de la ex Planta Pimentel, ubicada en Lambayeque, y la Casa Chimbote, en Áncash.

Tras la adjudicación, el proceso continuará con la cancelación de los montos ofertados por los ganadores, la suscripción de los contratos de compraventa y, posteriormente, la transferencia de los inmuebles a sus nuevos propietarios, según el cronograma establecido.

ProInversión indicó que continuará con el proceso de monetización de otros activos inmobiliarios no estratégicos de Petro-Perú en el marco de la reorganización patrimonial y operativa de la petrolera estatal.

La subasta inicialmente estaba prevista para julio, pero fue postergada para agosto. El cambio se produjo luego de que ingresaran 455 nuevos inmuebles para ser vendidos, ampliando así la cartera de propiedades comprendidas en el proceso.