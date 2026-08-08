Petro-Perú adjudicó sus dos primeros inmuebles como parte del proceso de reorganización patrimonial y operativa de la empresa estatal. ProInversión realizó el viernes 7 de agosto la primera subasta pública de este grupo de activos no estratégicos y adjudicó dos de las cuatro propiedades ofrecidas por un monto total de US$1.179.105.

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