En imagen, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro junto a Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión. Foto: Proinversión.
En imagen, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro junto a Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión. Foto: Proinversión.
Por Redacción EC

Petro-Perú inicia una nueva etapa orientada a recuperar la confianza del mercado y atraer inversión privada, como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer su sostenibilidad financiera y operativa. En este marco, Proinversión anunció la llegada del primer desembolso de US$475 millones de la banca internacional, de un financiamiento de hasta US$2.000 millones para la empresa.

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