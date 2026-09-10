Petro-Perú inicia una nueva etapa orientada a recuperar la confianza del mercado y atraer inversión privada, como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer su sostenibilidad financiera y operativa. En este marco, Proinversión anunció la llegada del primer desembolso de US$475 millones de la banca internacional, de un financiamiento de hasta US$2.000 millones para la empresa.

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La operación no utiliza recursos del Tesoro Público y permitirá fortalecer el capital de trabajo de Petro-Perú, asegurar la continuidad de sus operaciones y atender necesidades vinculadas con la adquisición de crudo y servicios esenciales. Esta nueva etapa coincide con la conformación del nuevo Directorio de Petroperú, presidido por Oliver Stark.

El proceso se desarrolla bajo el liderazgo de Proinversión, organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene a su cargo la reorganización patrimonial y operativa de la petrolera. Como parte de este encargo, la Agencia aprobó el Plan de Promoción para la Estabilización y Fortalecimiento de Petro-Perú, orientado a ordenar la estructura de la empresa, optimizar sus activos y generar condiciones para una mayor participación privada.

“Uno de los pasos más importantes ha sido generar confianza en el sistema. Este primer desembolso es resultado de un arduo trabajo para avanzar en la reorganización de Petroperú y demuestra que la banca internacional confía en el proceso que estamos llevando adelante. Quiero agradecer especialmente a la Embajada de Estados Unidos por contribuir a generar expectativa y confianza en que este trabajo es posible, así como a las entidades financieras que han apostado por el Perú”, señaló Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión.

En esa misma línea, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, destacó la importancia de este primer paso para fortalecer la confianza internacional en el país y generar mejores condiciones para la inversión.

“Este es un paso muy importante ante los ojos del mundo y una señal positiva para el país. Con el liderazgo financiero de JP Morgan y Citibank, Proinversión ha contribuido a generar confianza y asegurarles que el Perú va a cumplir. Gracias por todo lo que han hecho; seguiremos avanzando juntos”, afirmó.

Los recursos serán canalizados mediante un fideicomiso bajo la administración y supervisión de Proinversión, garantizando su separación de las cuentas de libre disponibilidad de Petro-Perú y su utilización exclusiva para los fines establecidos. El financiamiento permitirá atender las necesidades inmediatas de la empresa mientras avanza su reorganización.

A mediano plazo, la estrategia busca que Petro-Perú opere con mayor eficiencia, aproveche mejor sus activos y reduzca su dependencia del apoyo estatal. Además, Proinversión ha planteado como horizonte que la petrolera estatal pueda convertirse hacia 2032 en una corporación financieramente autosostenible.