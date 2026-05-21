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El ministro de Trabajo, Óscar Fernández, destacó la alianza estratégica con empresas del sector privado que presentan sus vacantes al Centro de Empleo del MTPE. Foto: gob.pe
El ministro de Trabajo, Óscar Fernández, destacó la alianza estratégica con empresas del sector privado que presentan sus vacantes al Centro de Empleo del MTPE. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, presentó la plataforma “Eventos Empleos Perú”, una herramienta digital que brindará información actualizada sobre ferias, convocatorias y actividades laborales organizadas por el sector en Lima Metropolitana y también a nivel nacional, en beneficio de las personas que buscan empleo.

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