Por Redacción EC

Es bien sabido que, la formalidad laboral en el Perú es un tema fundamental para el desarrollo económico y social, pues implica que los trabajadores cuenten con una serie de derechos y beneficios como contratos, seguro de salud, aportes a pensiones y protección frente a riesgos laborales. Sin embargo, actualmente un sector de la población labora en la informalidad, lo que significa que no accede a estos beneficios ni a condiciones laborales estables como corresponde. Inclusive, esta preocupante situación suele estar vinculada a factores como la falta de empleo formal, los altos costos para formalizarse, la baja productividad y el predominio de pequeñas unidades económicas. En ese contexto, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se anunció un subsidio estatal para los trabajadores de micro y pequeñas empresas (mypes) de diversas regiones del país que contribuyen a sus pensiones y seguro de salud, con el objetivo de buscar la formalización. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.