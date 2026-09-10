Entre sus funciones estará revisar y formular medidas para el fortalecimiento del sector, proponer acciones de modernización, solicitar información a entidades públicas y privadas y elaborar un informe técnico final con propuestas y recomendaciones, que será remitido al despacho ministerial. (Foto: Andina)
Entre sus funciones estará revisar y formular medidas para el fortalecimiento del sector, proponer acciones de modernización, solicitar información a entidades públicas y privadas y elaborar un informe técnico final con propuestas y recomendaciones, que será remitido al despacho ministerial. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), mediante la Resolución Ministerial N° 285-2026-TR, creó una comisión sectorial temporal que formulará propuestas para fortalecer y modernizar el sector Trabajo y Promoción del Empleo.

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