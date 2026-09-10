El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), mediante la Resolución Ministerial N° 285-2026-TR, creó una comisión sectorial temporal que formulará propuestas para fortalecer y modernizar el sector Trabajo y Promoción del Empleo.

La denominada “Comisión Sectorial para promover el fortalecimiento y modernización del Sector Trabajo y Promoción del Empleo” tendrá como objetivo elaborar propuestas de políticas, planes, programas, medidas, acciones y disposiciones normativas.

La comisión será presidida por el jefe del Gabinete de Asesores del MTPE e integrada por los viceministros de Trabajo y de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, el secretario general y los jefes de las oficinas generales de Planeamiento y Presupuesto, y de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Además, participarán el presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), el superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y los directores ejecutivos de los programas Llamkasun Perú y Jóvenes Productivos. Cada integrante titular tendrá un representante alterno y la participación será ad honorem.

Entre sus funciones estará revisar y formular medidas para el fortalecimiento del sector, proponer acciones de modernización, solicitar información a entidades públicas y privadas y elaborar un informe técnico final con propuestas y recomendaciones, que será remitido al despacho ministerial.

Cabe resaltar que dicha comisión podrá convocar a representantes de instituciones públicas y privadas, profesionales especializados y representantes de colegios profesionales para contribuir con sus labores.

Asimismo, la comisión deberá instalarse en un plazo máximo de 10 días hábiles desde el día siguiente de la publicación de la resolución y tendrá una vigencia de 120 días calendario desde su instalación, con posibilidad de una única prórroga por un periodo similar o menor. Su funcionamiento no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.