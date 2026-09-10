Los despachos peruanos al exterior sumaron US$63 mil 521 millones entre enero y julio del 2026, registrando un crecimiento de 33,3% respecto al mismo periodo del año anterior (US$47 mil 642 millones), impulsados sobre todo por los precios internacionales de algunos minerales, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores Cien-Adex.

No obstante, en monto FOB, 5 subsectores cerraron a la baja (pesca primaria, confecciones, metalmecánica, minería no metálica y joyería), y en volumen un total de 9 (pesca tradicional, hidrocarburos, agroindustria, textil, confecciones, metalmecánica, siderometalurgia, joyería y maderas).

El presidente del gremio, César Tello Ramírez, solicitó trabajar en una agenda proexportadora orientada a ampliar la participación de más empresas en el comercio exterior, generar mayor valor agregado y facilitar la incorporación de las pymes a las cadenas globales de valor.

Añadió que se debe crear un entorno que promueva las inversiones, reduzca los sobrecostos y elimine las barreras que restan competitividad a la oferta nacional, en un escenario en el que otros países avanzan en estrategias para ampliar y diversificar su presencia en los mercados internacionales.

“Estamos en un contexto retador. A ello se suma la amenaza de El Niño Costero, que puede impactar de forma severa en diversas actividades económicas, por lo que debemos actuar de manera preventiva y desarrollar infraestructura resiliente, capaz de resistir episodios extremos y mantener su operatividad”, acotó.

Por otro lado, el Reporte de Exportaciones - Julio 2026 del Cien-Adex, señaló que el sector tradicional alcanzó los US$50 mil 935 millones, mostrando una variación positiva de 44% y representando el 80,2% del total. La minería fue la actividad líder (US$46 mil 283 millones) con un aumento de 49,2% gracias a las mayores ventas de cobre y oro en bruto, que agruparon el 64.8% de la demanda.

Le siguieron los hidrocarburos (28,4%), la pesca tradicional (-19,7%) y el agro (0,4%). Sus principales destinos fueron China al representar el 46,1%, seguido por India, Canadá, EE.UU. y Suiza. Por su parte, la oferta con valor agregado sumó US$12 mil 586 millones, experimentando una evolución de 2,5% con relación al mismo lapso del 2025 (US$12 mil 277 millones) y agrupando el 19,8% restante.

Destacaron la agroindustria (US$6 mil 017 millones), químico (US$ 1,536 millones), pesca-acuicultura (US$1.443 millones), siderometalurgia (US$1.372 millones), confecciones (US$669 millones 839 mil), minería no metálica (US$563 millones 300 mil), metalmecánica (US$418 millones), textil (US$305 millones 762 mil), varios (US$190 millones), maderas (US$40 millones 900 mil) y joyería (US$31 millones).

La partida más importante fue la palta (US$1.128 millones), seguido por uvas frescas, pota congelada, arándanos, alambre de cobre refinado, las demás chapas de cobre, mangos, fosfatos de calcio naturales, cacao en grano, zinc sin alear, entre otros.

Respecto a los destinos, EE.UU. fue el líder (27,9% del total), seguido por Países Bajos (9,4%), China (6,7%), Chile (6,4%) y España (5,2%). Completaron el top ten Colombia, Ecuador, México, Brasil y Corea del Sur. De acuerdo con el Cien-Adex, un total de 7 mil 731 empresas despacharon 3 mil 671 partidas a 166 países. El número de empresas se incrementó en 255, el de productos se redujo en 89 y el de mercados aumentó en 4.