Las exportaciones peruanas de fresa mantienen su ritmo de crecimiento y encontraron en Estados Unidos a su principal motor durante el primer semestre del año. Entre enero y junio del 2026, los envíos de esta fruta sumaron US$21 millones 027 mil, un incremento de 35,5% frente al mismo periodo del 2025, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX (CIEN-ADEX).

Estados Unidos concentró más de la mitad de las exportaciones peruanas de fresa, con compras por US$11 millones, un aumento de 96% respecto a los US$5 millones 616 mil registrados en el mismo periodo del año anterior. Con ello, el mercado estadounidense representó el 52,3% del total exportado.

Le siguieron Canadá, con US$4 millones 628 mil; Japón, con US$2 millones 419 mil; Guatemala, con US$1 millón 034 mil; y Corea del Sur, con US$823 mil, entre otros destinos.

La fresa congelada domina los envíos

La presentación congelada, tanto entera como en trozos, concentró prácticamente la totalidad de las exportaciones durante el primer semestre. Esta categoría alcanzó un valor FOB de US$20 millones 377 mil, equivalente al 97% de los envíos.

En volúmenes menores también se exportó fresa deshidratada, fresca y congelada en formato de pulpa o puré.

Por regiones, Lima lideró las exportaciones con US$9 millones 991 mil, seguida de La Libertad (US$4 millones 254 mil), Áncash (US$3 millones 569 mil), Callao (US$2 millones 153 mil), Ica (US$640 mil) y Piura (US$415 mil).

fresas

Perú gana espacio en el mercado internacional

El desempeño del primer semestre se suma al crecimiento registrado por el sector en los últimos años. De acuerdo con el reporte Fresa: evolución del mercado internacional y nacional, elaborado por CIEN-ADEX, en 2025 Perú exportó más de US$60 millones en fresa, un incremento interanual de 32,4%.

Ese año, 35 empresas peruanas colocaron el producto en 28 mercados internacionales, mientras que el país se ubicó en el puesto 16 entre los principales abastecedores de fresa a nivel mundial.

Entre 2021 y 2025, además, el valor de las exportaciones peruanas de esta fruta registró una tasa de crecimiento promedio anual de 11,5%.

A nivel global, el mercado de la fresa alcanzó los US$6.300 millones. Estados Unidos, Alemania y Canadá fueron los principales países importadores, mientras que España, Egipto y México destacaron entre los mayores proveedores.

En este contexto de expansión, la Asociación de Exportadores (ADEX) organizará el primer Foro Internacional de la Fresa, que se realizará el 10 y 11 de septiembre en Huacho, Lima.

El encuentro busca fortalecer la articulación entre el sector público, privado y los productores agrícolas, así como impulsar la presencia de la fresa peruana en nuevos mercados internacionales.

El foro se desarrollará en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho y contará con el apoyo de Agroideas y Agromercado, además de diversos aliados del sector privado.