fresas
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Por Redacción EC

Las exportaciones peruanas de fresa mantienen su ritmo de crecimiento y encontraron en Estados Unidos a su principal motor durante el primer semestre del año. Entre enero y junio del 2026, los envíos de esta fruta sumaron US$21 millones 027 mil, un incremento de 35,5% frente al mismo periodo del 2025, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX (CIEN-ADEX).

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